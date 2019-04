© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Spes Poggio Fidoni(17 punti) va ko: al Chiani passa il Vicovaro (50) per 0 a 4. La sconfitta brucia tra le mani dei gialloverdi che sono a un passo dalla retrocessione.La gara resta in perfetto equilibrio nel corso della prima frazione di gioco dove l’unica azione pericolosa è a favore degli ospiti che colpiscono la traversa. Durante il secondo tempo prima la Spes subisce il vantaggio del Vicovaro poi cerca il pareggio con Dionisi e Petrongari che falliscono le opportunità. Stanchezza e poca lucidità da parte dei gialloverdi portano le restanti resti dei romani.Il ds Massimo Lattanzi: «Siamo restati in partita nel corso del primo tempo poi nella ripresa come solito siamo crollati. Matematicamente non siamo retrocessi ma sarà molto difficile vincere le restanti partite, il morale della squadra è basso. Rimpiangiamo le partite che abbiamo svolto dall’inizio del campionato e i punti persi con le squadre alla nostra portata».Amarezza e delusione nell’animo della la formazione reatina, tra giocatori e dirigenti passando per il pubblico. Ora testa a mercoledì quando la Spes sarà ospite del quotato Fiano Romano (55), la sconfitta porterebbe la retrocessione a tre giornate dal termine.