di Andrea Giannini

I COMMENTI

Marco Donati, tecnico Spes Poggio Fidoni

Andrea Di Giovanni, tecnico Tivoli 1919

IL TABELLINO

Spes Poggio Fidoni

Tivoli 1919

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Una Spes tutto cuore blocca sul pari la corazzata Tivoli. Prima giornata di Promozione dalle mille emozioni per i gialloverdi a partire dalla consegna, prima del match, di una targa dal parte del club a Giuseppe Chiani, figlio dello storico presidente (per oltre trent'anni) Alvo Chiani, recentemente scomparso. Un 2-2 che sa di vittoria per i reatini che dopo aver subito due espulsioni non mollano di un centimetro, trascinati anche dal numeroso pubblico presente: circa 300 i tifosi tra locali e ospiti.La gara giocata e ritmi molto elevati per la categoria vede subito gli ospiti portarsi in avanti. Al 6’ Chirico colpisce al volo un cross di Dominici che porta in vantaggio il Tivoli. Nonostante lo svantaggio i ragazzi di mister Donati sono sempre in gara. Al 15’ punizione millimetrica di Perotti che in area trova Brucchietti. Il classe ’98 salta su tutti colpendo di testa e trovando il giusto angolo per battere Bussi. Pochi istanti dopo la Spes resta in 10: espulso Perotti per proteste e gialloverdi che accusano il colpo. Al 40' infatti arriva il gol degli ospiti: Proietti dai 25 metri batte Natali. Al termine del primo tempo espulso anche il tecnico reatino Marco Donati.La seconda frazione di gioco inizia per la Spes in inferiorità numerica. La stessa che dura fin al 5’ quando D'Orazio viene espulso per un brutto intervento su Colantoni. Al 20’ Fiorini sbaglia un calcio di rigore da cui i gialloverdi prendono coraggio, Tivoli perde lucidità. Pochi minuti dopo infatti il neoentrao Di Loreto sfrutta un errore difensivo e porta sul 2-2 la gara. Le sorprese per i padroni di casa non sono finite. Al 35' espulso anche Ianni. La Spes in nove per 18’ rimane in gara e porta a casa il primo, prezioso, punto della stagione.«Sono contento, ma allo stesso tempo arrabbiato per le decisioni arbitrali. Devo solo dire grazie ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine. Il merito è solo il loro».«Dispiace per questi punti persi. Dal mio punto di vista abbiamo fatto noi la gara, sia nel bene sia nel male. Non possiamo sbagliare come fatto oggi sotto porta. Anche il campo non ha aiutato le nostre caratteristiche. C’è tanto da migliorare».: Natali, Massimi, Cingolani (25’ st Matroiaco), Tomassetti (22’ Moussa), Brucchietti, Ianni, Perotti, Petrongari, Dionisi (15’ st Mancini), Colantoni (40’ st De Luca), Mariannantoni (10’ st Di Loreto). A disp. Barbera, Gregori, Cresta. All. Donati.: Bussi, Dorazio, Virdis (30’ st Di Brango), Chirico, Morini, Calacagni, Di Giovanni, Proietti, Fiorini, Dominici (6’ St Demofonti), Laurenti. A disp: Siccardi, Gentili, Biagiotti, Carletti, Matuti. All. Di Giovanni.: Giovarruscio di Roma 2 (Raganelli di Roma 1 e Valente di Ostia Lido).: 6' pt Dominici (T), 15' pt Brucchietti (S), 40' pt Proietti (T), 30' st Di Loreto (S).: espulsi al 33' pt Perotti (S), al 6' st D'Orazio (T), al 37' st Ianni (S); allonatanato al 35' pt mister Donati (S)