RIETI - La Spes Poggio Fidoni (6 punti) mette un piede fuori dall’acqua e rischia di affondare. Al Chiani sotto la pioggia termina 3 a 3 con il Settebagni (3). Un pareggio che sa di sconfitta.Succede quasi tutto nel primo tempo, quattro gol in trenta minuti. La gara si sblocca al 5’ quando Belli per gli ospiti trova il gol del vantaggio. I giovani gialloverdi ci credono e il solito Brucchietti di testa trova la rete del pareggio tre minuti più tardi. Il Settebagni non molla e poco più tardi si riporta nuovamente avanti. Il 2 a 1 per gli ospiti dura poco più di 15 minuti. Al 30’ infatti Dionisi per i padroni di casa sigla il gol del 2 a 2 su rigore procurato da Mancini.Nella ripresa la tensione e la voglia di vincere resta sempre molto alta. Al 26’ Dionisi porta in vantaggio i suoi con un pallonetto che beffa l’estremo difensore romano. Sembra fatta ma nel finale si resta con il fiato sospeso. Al 44’ Dominici per il Settebagni trova il gol del 3 a 3. Nei minuti di recupero Petrongari sbaglia il rigore che avrebbe regalato tre punti fondamentali.«Occasioni sbagliate, piccolezze e disattenzioni ci sono costati i tre punti - afferma il ds Masssimo Lattanzi - dovevamo assolutamente vincere ma così non è stato. Dispiace ma non ci arrendiamo».La Spes del tecnico Donati trova solo un punto in una gara chiave per la salvezza. Ora serve testa e cuore per le prossime partite. La prima, domenica 2 dicembre a Vicovaro (17).