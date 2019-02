© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al Chiani torna a ruggire la Spes Poggio Fidoni (13 punti): è 2 a 1 sul S. Angelo Romano (34). Ottima prova dei gialloverdi che tornano alla vittoria e vedono più vicino il penultimo posto del Licenza (16) che ora è distante solo tre punti.La gara giocata da entrambe le formazioni con molta tensione vede comunque i padroni di casa dominare il possesso del gioco. Allo scadere della prima frazione però la beffa: gli ospiti vanno in vantaggio al 44’ su una mischia in area. Nella ripresa la Spes non molla e continua a fare la gara fin quando al 38esimo Proni subisce un fallo in area, per il direttore di gara è calcio di rigore: Dionisi dagli undici metri non sbaglia e porta la gara in parità. Allo scadere Cingolani su assist di Gerbino sigla il gol che porta i tre punti ai gialloverdi. Nel finale animi tesi in campo e nell’esultanza del 2 a 1 vengono espulsi dalla panchina Donati e Lucarelli.Il ds Massimo Lattanzi: «Oggi dovevamo vincere e così è successo. Noi venderemo cara la pelle fino alla fine, il gruppo c’è, i ragazzi si allenano in molti. Vedremo nel corso delle giornate cosa succederà».Ora non resta che pensare alla prossima gara: domenica 3 marzo in casa del Palestrina (38) oggi vincitrice sulla capolista Tivoli (48).