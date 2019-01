I COMMENTI

RIETI - Al Chiani di Poggio Fidoni esce vincitore il Passo Corese (25). La Spes (7 punti) viene sconfitta per 0 a 1 davanti al pubblico gialloverde. Il derby di Promozione della II di ritorno è equilibrato per tutti i 90’. Un episodio beffa i ragazzi di mister Pompili.Partono bene entrambe le formazioni che si studiano per i primi 20 minuti poi il Passo Corese si spinge in avanti facendo bene con Italiano e Fiorentini, quest’ultimo sfrutta un pallone al limite dell’area calciando potente sotto la traversa. Nulla da fare per Natali che sfiora soltanto. Per i restanti minuti la Spes ci prova con Colantoni nel primo tempo e Dionisi nella ripresa ma senza trovare il pareggio. Gli ospiti difendono bene il risultato, sapendo soffrire da squadra nei minuti finali, portando a casa i tre punti.«Dal punto di vista dell’impegno, nulla da rimproverare ai ragazzi perché fino all’ultimo secondo hanno dato tutto quello che avevano, poi chiaramente ci sono delle lacune o non staremo in questa posizione di classifica. Quando sei ultimo gli episodi ti condannano. Partita equilibrata, ai ragazzi mi sono sentito di dire solamente bravi».«Partita tirata contro una squadra che sicuramente non merita questa classifica e ancora potrà dire la sua in campionato. Noi dopo qualche partita negativa, soprattutto nel punteggio piuttosto che nelle prestazioni, siamo tornati ai tre punti. Questo è quello che serviva, per di più su questo campo e con una squadra come la Spes che non lascia spazi».: Natali, Massimo Pengili, Brucchietti, Grillo (15' st Donati), Gerbino, Mariantoni (1’ st Colantoni), Baginka (35’ st Cingolani), Di Loreto, Dionisi, Di Lorenzo. A disp. Barbera, Fusacchia, Mastroiaco, Capretto, Lucarelli, Simonetti. All. Pompili: Somma, Varsalona, Quintino (45’st Scarinci), Manna, Terracina, Caprioli, Gerli (22’st Scancella), Filippi, Fiorentini (31’st De La Valle), Giovannangelo (43’ st Pomposelli), Italiano (35’st Umbertini). A disp.Vittori, Sama, Delle Fave, Imperatori. All. Benigni: Sancricca di Ciampino (Poggetti di Roma 1 e Bosco di Roma 2): 25’ pt Fiorentini (P): ammoniti: Grillo (S), Caprioli (P), Di Loreto (S), Quintino (P); recupero 0’-6’