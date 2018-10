© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al Chiani termina 0 a 2 il match tra la Spes Poggio Fidoni e il Palestrina. I padroni di casa non meritano un risultato così pesante. Vanno in svantaggio a causa di un autogol da parte di Brucchietti per poi subire il secondo gol su rigore nei minuti di recupero della prima frazione di gioco. Il Palestrina, una corazzata in vetta al girone B di Promozione, vince sui gialloverdi che comunque fanno vedere tutte le loro qualità, dimostrando di poter aspirare a molto di più.«Sono soddisfatto della prestazione e dei ragazzi che hanno messo grinta e sacrificio contro una signora squadra come il Palestrina - afferma il ds Massimo Lattanzi - Peccato per il risultato, non meritato. Un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Terna arbitrale scandalosa».La formazione di mister Marco Donati cresce col passare delle giornate, ma ora servono anche i punti. La classifica bugiarda per i gialloverdi non rispecchia le loro prestazioni. Devono arrivare i gol. Nel frattempo domenica arriva il derby con la Maglianese.