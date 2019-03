I COMMENTI

Massimo Lattanzi, ds Spes Poggio Fidoni

Massimo Lucà, allenatore-giocatore Maglianese

IL TABELLINO

Spes Poggio Fidoni

Maglianese

Arbitro

Note

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Spes Poggio Fidoni (16 punti), si aggiudica il derby con la Maglianese (26): al Chiani termina 2 a 0. Tre punti che valgono oro per i reatini che raggiungono il Licenza (16). Per i sabini la sconfitta è deludente, la vittoria del Settebagni (28) sul Guidonia (25), porta la Maglianese nuovamente in zona playout.La gara vede in campo due squadre molto concentrate. La Maglianese parte bene, il possesso palla dei giallorossi nella prima frazione di gioco è nettamente superiore. Al 22’ Marcheggiani si mangia un gol fatto: davanti a Natali di testa non riesce a trovare il giusto angolo. Solo tre minuti più tardi viene avanti la Spes: Matteo Dionisi sugli sviluppi di un corner si trova la palla sui piedi, cinico e freddo a pochi metri dalla porta non sbaglia e porta in vantaggio i suoi.Nella ripresa il copione non cambia, la Maglianese costruisce ottime trame di gioco ma le conclusione nello specchio della porta sono poche e imprecise. I gialloverdi ne approfittano e al 35’ Jacopo Di Lorenzo raddoppia il vantaggio. A pochi minuti dal termine, Lahrach atterra Marianantoni in area, per il direttore di gara è rigore: dagli undici metri si presenta sempre Di Lorenzo che però sbaglia trovando un attento Condur. Termina così il la IX giornate delle due reatine.A seguire il match sugli spalti il bomber ex Rieti Francesco Marcheggiani (fratelo di Mattiae il consigliere comunale con delega allo Sport, Roberto Donati.: «Ottima prestazione da parte dei ragazzi, molto compatti. È una grande vittoria visto il risultato del Licenza. Ora ci sono sette gare in cui dovremo fare più punti possibili, i ragazzi ci credono, il gruppo continua ad esserci».: «Con metà squadra indisponibile, c’è stato un primo tempo a dir poco monologo dove meritavamo di essere in vantaggio ma troppi gli errori sotto porta. Abbiamo subito i gol per errori banali, non abbiamo subito una azione concreta per tutta la gara. Giusto così, questo è il risultato degli atteggiamenti che abbiamo in settimana e la domenica questo si vede».: Natali, Mastroiaco, Pengili, Grillo (12’ st Marianantoni), Cingolani, Gerbino, Capretto (22’ st Di Loreto), Donati, Dionisi (27’ st fany), Petrongari, Di Lorenzo(48’ st Leoncini) . A disp: Ricci, Brucchietti, Fusacchia, Di Loreto, Lucarelli, Simonetti.: Condur, Bonamici, Lucivero, Francucci (33’ st Castiglioni), Giuliani, Lahrach, Magnerini (19’ st Bongarzone), Ojeda, Marcheggiani, Lucà, Di Gennaro. A disp: Farroni, Gobbi, Falchetti, Williams.: Caruso di Viterbo (Zucca di Viterbo e Rapiti di Viterbo): ammoniti Pengili (S), Marcheggiani (M), Giuliani (M). Recupero 0’- 4’