RIETI - La Spes Poggio Fidoni non riesce a prendere il volo: viene sconfitta 2 a 1 in casa dal Licenza, formazione anch’essa a 2 punti prima del match.



La gara vede poche azioni nitide da entrambe le parti. Due quelle per gli ospiti, ovvero i due i gol nella prima frazione di gioco. Dopo 20’ in cui i gialloverdi hanno il possesso della palla, al 25' la beffa: rinvio dell’estermo difensore ospite che trova Jari, l’esterno scarica a Brocchieri che fa partire un tiro dal limite dell’area imparabile per Natali. Solo 10’ più tardi il raddoppio: errore difensivo della Spes, Tantari recupera palla e da pochi metri non sbaglia: palo-gol.

La seconda frazione di gioco vede i padroni di casa spingersi in avanti ma come sempre concludendo poco. Solo Colantoni al 20' prova da molto lontano ma Fasoli blocca con esperienza: 47 anni per l’estremo difensore del Licenza ex Sabinia. I ragazzi di mister Donati spinti dal pubblico non mollano. Al 25’ trovano il gol, su cross del giovane Marianantoni, il neo entrato Gerbino di testa a pochi metri dalla porta non sbaglia. La Spes Poggio Fidoni nei minuti finali ci prova anche in superiorità numerica per l’espulsione di Trecca per proteste ma il risultato rimane invariato.

I COMMENTI

Massimo Lattanzi, ds Spes Poggio Fidoni

«Potevamo fare sicuramente meglio nei primi 20 minuti, ma questa è il calcio. Non abbiamo sfruttato le poche occasioni avute e abbiamo subito nelle disattenzioni. Questo può succedere nel momento in cui si ha una squadra giovane ma dobbiamo migliorare e raccogliere più punti possibili».

Michele Ciavarella, capitano Licenza

«Ottimo risultato su un campo come questo. Loro come noi puntano alla salvezza ma siamo stati bravi nel venire e prendere i tre punti. Buona la prestazione della squadra ma si può fare ancora meglio».

IL TABELLINO

Spes Poggio Fidoni: Natali, Massimi (1’ st Colarieti), Cingolani (1’ st Gerbino), Colantoni, Brucchietti, Ianni, Perotti (1’ st Cresta), Petrongari (12’ st Basilici), Dionisi, Marianantoni, Di Loreto (12’ st Papucci). A disp. Ricci, Mastroiaco, Mancini, Gregori. All. Donati

Licenza: Fasoli, Ciavarella, Pierguidi, Luttazi S., Ledoti, Cavaliere, Checchi (13’st Marini), Trecca, Brocchieri (27’st Tani), Tantari(13’st Diotallevi), Jari. A disp.Pierangeli, Moscatelli, Luttazi A., Foschi, Mirra, Battini. All. Ledoti.

Arbitro: D'Anelli di Ciampino

Reti: 25' pt Brocchieri (L), 35' pt Tantari (L), 25' st Gerbino (S)

Note: espulso al 41' st Trecca (L); ammonito Checchi (L), Perotti (S), Jari (L), Brocchieri (L); recupero 0’-5’; spettatori 100 circa.

