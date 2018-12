© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Spes Poggio Fidoni (10 punti) raccoglie solo un punto contro il Guidonia (16). Al Chiani termina 1 a 1. La gara vede i gialloverdi padroni del gioco per i primi 45’: al 28esimo i ragazzi di mister Donati trovano il gol del vantaggio con Matteo Dionisi. Nella ripresa il Guidonia prende le misure e al 9’ colpisce trovando il pareggio con Berardi.«Buon primo tempo dove abbiamo dominato schiacciando il Guidonia nella propria metà campo - afferma il ds Massimo Lattanzi - Nella ripresa siamo scesi e come sempre abbiamo subito un gol per disattenzione. Risultato positivo? No, queste gare dobbiamo vincerle o rischiamo di retrocedere per il secondo anno consecutivo. Bisogna dare un segnale forte alla squadra, vedremo nei prossimo giorni».Servono vittorie o nulla potrà salvare la Spes Poggio Fidoni. Durante la pausa società e staff penseranno sicuramente a soluzioni per abbandonare l’ultimo posto del girone, considerando il ritiro del Salto Cicolano. I gialloverdi riprenderanno il campionato il 6 gennaio in casa dell’Atletico Zagarolo (23) per l'ultima del girone d'andata.