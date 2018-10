I COMMENTI

Massimo Lattanzi, ds Spes Pooggio Fidoni

Marco Russo, tecnico Giardinetti

IL TABELLINO

Spes Poggio Fidoni

Giardinetti 1957

Arbitro

Reti

Note

Ultimo aggiornamento: 14:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Spes Poggio Fidoni manca ancora i tre punti. Al Chiani termina 3 a 2 per Giardinetti nella VI giornata di Promozione. Dopo un'ottima prestazione in Coppa i gialloverdi continuano a cedere in campionato. Buona la prestazione per più di 60’, poi due distrazioni hanno capovolto la partita.La prima frazione di gioco vede i padroni di casa attaccare i romani con molta grinta e carattere tanto da concedere poco e trovarsi più spesso nell’area avversaria. Al 5’ Di Loreto ci prova con un tiro da limite che finisce di poco a lato. Unica azione che preoccupa la Spes arriva al 30’: Barile a pochi metri dalla porta impatta bene un cross ma Natali si fa trovare con i riflessi pronti. I padroni di casa spingono ancora trovando molti calci piazzati e cross dal limite. Uno tra i tanti viene letto in maniera errata da Della Canfora che tocca di mano. Per il direttore di gara è calcio di rigore. Sul dischetto Matteo Dionisi non sbaglia. Al 38esimo è 1 a 0 per la Spes.Nella ripresa i gialloverdi non sembrano mollare, nonostante il pareggio al 5’ grazie Bendia gli ospiti soffrono ancora. Al 20’ infatti il solito Matteo Dionisi si improvvisa esterno d’attacco, sul fondo mette un cross al millimetro per Marianantoni che a pochi metri dalla porta sigla il 2 a 1. Al 30’ arriva però il caos per la Spes. Dopo un grande parata di Natali su di una punizione, arriva un calcio d’angolo dal quale gli ospiti ne approfittano per portarsi sul 2 a 2: a segnare è Barile. Lo stesso che tre minuti più tardi su un cross regala al Giardinetti tre punti d'oro. È 3 a 2 al 33esimo. Risultato che non varia negli ultimi 15 minuti.«Ho visto i ragazzi molto bene per tutto il primo tempo ed i minuti iniziali del secondo. Nei minuti finali qualche errore individuale è costato caro. È dalle partite in casa che dobbiamo prenderci i tre punti e anche questa volta non è andata cos컫Abbiamo giocato un primo tempo molto sulla difensiva. Sono contento di come siamo entrati in campo nella ripesa e del risultato. Soddisfatto anche del fatto che abbiamo terminato la gara in undici, non succedeva da qualche partita nonostante lo scorso anno siamo stati premiati con la coppa disciplina. Voglio un gruppo agonisticamente cattivo».: Natali, Massimi (28’ st Lucarelli), Cingolani, Colantoni (40’ st Mancini), Brucchietti, Ianni, Fany (10’st Baginka), Petrongari, Dionisi, Mariantoni (40’ st Gregori), Di Loreto. A disp: Barbera, Colarieti, Leoncini, Papucci, Cresta. All. Marco Donati: Rossi, Tufhe (1’st Salvi), Panariello, Grosso (10’ st Colafrancesco), Cortese, Della Canfora, Turcarelli (23’ st Crudo), Sbaraglia, Bendia, Barile, Barretta. A disp: Spoletini, Sanseverino, Circi, Buttarelli, Di Ciccio. All. Marco Russo: Chirnoaga di Tivoli: 38' pt su rig. e 20' st Dionisi (S), 5' st Bendia, 30' st e 33' st Barile (G): ammoniti Colantoni (S), Dionsi (S) e Bendia (G). Spettatori 80 circa. Recupero 0’-5’