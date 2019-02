© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI- La Spes Poggio Fidoni (10 punti) va ko, al Chiani passa il Football Riano(32) per 0 a 3. Per i gialloverdi si torna al punto di partenza, la diretta inseguitrice Licenza vince e si allontana. La gara resta equilibrata per i primi 45 con spunti e ottime azioni da parte dei padroni di casa che colpiscono anche la traversa con Mariantoni. Nella ripresa il crollo: al 4’ Di Lorenzo si mangia un gol fatto e su ripartenza il Riano passo in vantaggio. Al 9’ il raddoppio e nel finale arriva anche il terzo gol.Il ds Massimo Lattanzi: «Abbiamo tenuto bene la prima frazione di gioco poi nella ripresa gol mangiato gol subito e così siamo scesi anche mentalmente. Risultato pesante e un po’ bugiardo, loro buona squadra ma ci speravo».Per la Spes le gare da giocare sono ancora molte ma il tempo stringe ed i risultati tardano ad arrivare. Domenica prossima il difficile match in casa del Giardinetti («33).