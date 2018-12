© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al Chiani la Spes Poggio Fidoni (6 punti) non esce dal tunnel. I gialloverdi in crisi di risultati vengono sconfitti in casa dal Fiano Romano (25) per 2 a 4.La gara inizia col piede sbagliato quando dopo 8’ il direttore di gara assegna un calcio di rigore agli ospiti per presunto fallo di mano di Brucchietti poi espulso. In inferiorità numerica i padroni di casa siglano il pareggio alla mezz’ora grazie a Dionisi. Nella ripresa poco cambia, il Fiano sigla prima l'1a 2 poi la Spes rimane in nove per l’espulsione di Colantoni. Con due giocatori in meno i gialloverdi subiscono prima il terzo e poi il quarto gol. Nel finale Pengili sigla il 2 a 4.«Siamo rimasti in gara fin quando abbiamo potuto poi in inferiorità numerica tutto è stato più difficile - afferma il ds Massimo Lattanzi - oggi a differenza delle altre gare ci siamo spinti più in avanti ma dobbiamo fare meglio».La Spes incastrata in un periodo negativo cerca i tre punti a tutti i costi. Spera nella vittoria domenica 16 al comunale di Corvaro nel derby salvezza col Salto Cicolano.