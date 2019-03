RIETI - Al Chiani, termina 1 a 3 il derby tra la Spes Poggio Fidoni e il Cantalice. Risultato che poco cambia la classifica: i gialloverdi restano al penultimo posto in classifica, i biancorossi settimi ma lontani dai playoff.



La prima frazione di gioco vede una gara equilibrata in un campo poco praticabile che non permette lo sviluppo di azioni manovrate. Unici pericoli restano quelli creati da Mattei per il Cantalice e da Mariantoni per la Spes che provano a sbloccare la gara con azioni personali.

Nella ripresa parte bene il Cantalice che al 3’ si porta in vantaggio con Accardo che a pochi metri da Natali mette la palla sotto la traversa. Al 15’ il solito Mattei colpisce la traversa da circa trenta metri. Al 24’ dopo un fallo di Monaco ai danni di Massimi, che poi esce per infortunio, si scatena un parapiglia che coinvolge molti dei giocatori e dirigenti di entrambe le formazioni durante il quale vengono espulsi Suwareh e Di Loreto. La gara riprende poi dieci minuti più tardi in dieci contro dieci. Al 35’ Dionisi anche lui entrato da pochi minuti sigla il pareggio ma cinque minuti più tardi sbaglia un rigore fatale per i gialloverdi. Al 45’ viene espulso Petrongari per proteste, il Cantalice approfitta di una Spes sbilanciata in avanti segnando prima il 2 a 1 con Santarelli poi chiude i conti con Agostini.

I COMMENTI

Massimo Lattani, ds Spes Poggio Fidoni

«Questa era una partita che per noi segnava un crocevia importante anche se la matematica ancora non ci condanna, abbiamo ancora cinque partite da giocare. In questo momento anche se penultimi siamo retrocessi per la differenza di punti con la sestultima squadra in zona playout. Obiettivo è agganciare le altre formazioni e i ragazzi ce la stanno mettendo tutta nonostante le assenze e gli infortuni. Adesso testa a Settebagni».

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

«Vorrei fare solo i complimenti ai ragazzi della Spes per l’impegno e la voglia di fare risultato. Noi buona prestazione».

IL TABELLINO

Spes Poggio Fidoni: Natali, Donati, Massimi (27’ st Cingolani), Petrongari, Fusacchia, Gerbino, Capretto (10’st Di Loreto), Grillo (40’st Bruchietti), Fany (13’ st Dionisi), M.Mariantoni, Di Lorenzo. A disp. Ricci, Baginka, Lucarelli, Matroiaco.

Cantalice: Pezzotti, Rossi (42’ st D’ippolito), Agnesi, Fosso (40’ st D.Mariantoni), De Gennaro, Panitti, Suwareh, Mattei (23’ st Mostarda), Monaco (36’ st Tiengo), Santarelli, Accardo (42’ st Agostini). A disp.Martini,Bonifazi, Panfilo, Civic.

Arbitro: Baratta di Ciampino (Pepe di Ciampino e Dattilo di Roma 1)

Reti: 3’ st Accardo, 35’ Dionisi, 47’ Santarelli, 49’ Agostini

Note: espulsi Suwareh (C ), Di Loreto (S), Petrongari (S); ammoniti: Grillo (S), Santarelli (C), Massimi (S). Recupero 0’-7’. Spettatori 250 circa.

Ultimo aggiornamento: 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA