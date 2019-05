Ultimo aggiornamento: 16:03

RIETI - A Chiani, la Spes Poggio Fidoni (18 punti) fa 3 a 3 con l’Atletico Zagarolo (37). I gialloverdi si prendono un punto nell’ultima giornata della stagione ma che resta comunque amaro per come maturato.La Spes parte con il piede giusto, si porta in vantaggio grazie ad un gol di Dionisi su punizione poi viene annullato un gol a Di Loreto per presunto fuorigioco allo scadere della prima frazione. Nella ripresa i gialloverdi raddoppiano: al 19’ il classe 2000 Capretto mette la palla in rete con un tiro da fuori area. Il clima è sereno e l’entusiasmo che c’è fra i giocatori porta il terzo gol della Spes da parte del ’99 Marco Mariantoni. Al 30’ però i padroni di casa spengono la luce e gli ospiti siglano tre reti in 15’.Il ds Massimo Lattanzi: «Risultato che deriva dal fatto che ci siamo allenati poco o nulla durante il corso di questo ultimo mese, oggi poi in particolare abbiamo disputato la gara in undici giocatori ed una riserva. Devo dire comunque che i giovani che sono entrati in campo hanno dato il massimo».Giornata speciale per Matteo Dionisi, oltre al gol che ha sbloccato la gara, il classe '83 con un post sul suo profilo facebook ha annunciato l'addio al calcio giocato. Dopo aver vestito la maglia della Ternana e aver fatto tutta la trafila delle giovanili, trovando anche qualche apparizione in Prima squadra, approda a Malta prima di tornare nuovamente a casa sua, al Cantalice, dove è cresciuto calcisticamente parlando. Successivamente si dedica al futsal per due stagioni nell'Ardita per poi sposare il progetto Spes Poggio Fidoni, dove oggi, all'età di 36 anni decide di appendere al chiodo gli scarpini.