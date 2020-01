Ultimo aggiornamento: 10:23

RIETI - Per lui il Cantalice è ormai una famiglia, una seconda casa: il classe ’91 Simone Accardo e il suo settimo anno in biancorosso. Il centrocampista racconta passato e presente con un occhio al futuro con tutta probabilità ancora tra i reatini. Cinque gol in campionato e uno in Coppa il bottino del 28enne a metà stagione.«Questo è il mio settimo campionato con la maglia del Cantalice. Il primo anno sono arrivato in Prima categoria poi sei anni di Promozione. Sono stati tutti bellissimi e ricchi di soddisfazioni, spero che anche il 2020 non sia da meno e di ricordarmelo come tutti gli altri, sperando di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Mi sono sempre trovato bene, è come una seconda casa».«Molto diversamente rispetto agli anni scorsi per vari problemi. Molti giocatori sono andati via, soprattutto quelli con più esperienza, ma pian piano ci stiamo rimettendo in carreggiata. Possiamo fare bene».«I campionati di Promozione sono stati sempre tutti molti simili. Può capitare che un anno ci siano squadre proiettate da subito verso l'Eccellenza, come Tivoli dello scorso anno, ma i restanti sono stati più o meno molto equilibrati. Quest’anno per esempio non ci sono formazioni di spicco, anche le squadre di bassa classifica hanno degli elementi che permettono loro di vincere le partite più complicate, vedi Certosa o Amatrice. Gli anni passati altre formazioni nel girone di andata avevano raccolto pochissimi punti come Salto Cicolano che poi si è ritirata prima della fine del girone di andata».«Ripeto, ci stiamo assestando, e le ultime gare sono andate molto bene. Abbiamo avuto il giusto atteggiamento in tutte anche se sul campo di La Rustica meritavamo di vincere e abbiamo addirittura perso, oppure a S.Angelo dove il pareggio è stato stretto. Poi sia a Settebagni sia in Coppa abbiamo fatto molto bene».«E' un obiettivo. Abbiamo abbastanza giocatori per gestire entrambi i tornei. Dopo i quarti il gioco si fa duro, ci sono tutte big. All’inizio questa competizione sembra non interessare a tutti ma una volta arrivati alle sfide chiave inizia a rivestire una grande importanza per le società anche perché vincendo si può andare in Eccellenza. A noi piace questa competizione, siamo andati sempre abbastanza bene. Ci puntiamo ma guardando sempre al campionato».«Abbiamo la difficile trasferta sul campo dello Zena, speriamo di fare un buon risultato. Poi inizia il girone di ritorno: dobbiamo trovare maggiore continuità rispetto all'andata. Inoltre le squadre che hanno stentato avranno voglia di riscattarsi. Dire che il nostro gruppo è ottimo è scontato, i ragazzi ci tengono e tutti vogliono far bene».«Voglio restare al Cantalice, spero di rimanere per altre stagioni magari con qualche innesto. Qui sto bene e sarebbe inutile andare via».