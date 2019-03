© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Spes Poggio Fidoni (17 punti) crolla con il Settebagni (32): termina 4 a 0. Tre punti fondamentali lasciati alle spalle per i gialloverdi e le probabilità di salvezza si abbassano ulteriormente.La gara vede un primo tempo abbastanza equilibrato: la Spes prende due traverse ma i padroni di casa colpiscono più forte e passano in vantaggio. Nel corso dell’intervallo, mentre le formazioni entravano negli spogliatoi, viene espulso Gerbino per proteste nei confronti del direttore di gara ed i reatini proseguono nella ripresa in inferiorità numerica. Sotto di un gol e con un uomo in meno, per di più fuori dalle mura amiche, tutto si fa in salita e nel finale la stanchezza della Spes porta il dominio del Settebagni che sigla le restanti reti.Il ds Massimo Lattanzi: «Loro sono una buona squadra ma per noi in dieci contro undici per tutto il secondo tempo è stato difficile. Potevamo fare sicuramente meglio. Ora, guardando la classifica, il nostro obbiettivo è riprendere l’Accademia ma le prossime partite sono molto più difficili. Matematicamente siamo in gioco ma forse inizia a subentrare un po’ di pessimismo».Per la Spes Poggio Fidoni si fa sempre più dura, quattro per i reatini le partite al termine della competizione. Domenica prossima al Chiani è ospite il quotato Vicovaro (47).