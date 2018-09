© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Prima vittoria per il Passo Corese. Termina 1 a 0 in casa del Settebagni e finalmente arriva il giusto risultato dopo una serie di prestazioni a dir poco positive per i ragazzi di mister Fabrizio Benigni. Partita molto combattuta che termina in dieci contro dieci dopo l’espulsione prima per i coresini e poi per i romani. Nei minuti di recupero, al 91esimo la risolve il solito Ushe. La gara termina dopo pochi secondi, il Settebagni non ha neanche il tempo di portasi in avanti.«Sono molto contento della prestazione dei ragazzi – dice il tecnico Fabrizio Benigni – abbiamo reagito da grande squadra dopo le ultime partite in cui siamo stati molto sfortunati. Nonostante il gol allo scadere, meritavamo di gran lunga la vittoria»Il Passo Corese respira dopo un periodo buio per società e squadra. Ora pronti per la Coppa: mercoledì al Di Tommaso sarà ospite la Pol. Sant'Angelo Romano. Ma testa che rimane ferma anche sul campionato: domenica 7 ottobre in casa arriva il Licenza.