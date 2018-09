di Andrea Giannini

RIETI - Nella seconda giornata di Promozione prima vittoria, per di più fuori dalle mura amiche, per la Maglianese di mister Massimo Lucà.



Sul campo del Settebagni termina 0-1 in favore dei sabini grazie a un gol realizzato di testa da Altissimi al 30’ della prima frazione di gioco. Tante le occasioni non sfruttate per raddoppiare: è mancato il cinismo sotto porta. Per più di mezz’ora del secondo tempo i romani in dieci hanno spinto molto ma la Maglianese si è difesa con ordine pur rischiando in alcune circostanze portando a casa tre punti preziosi.



«Sono molto soddisfatto della partita disputata dai ragazzi - dice il tecnico Massimo Lucà - potevamo raddoppiare e forse anche oltre ma siamo stati poco lucidi sotto porta. Abbiamo rischiato molto anche nel finale ma i tre punti fuori casa sono arrivati».



Ora con due risultati positivi consecutivi non resta che pensare a domenica prossima: a Magliano arriva il Vicovaro.

Domenica 9 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA