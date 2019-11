© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Bf Sport (19 punti) continua a stupire: in casa del Settebagni (13) termina 0-2. La doppietta di Mario Monaco regala a mister Rogai i primi tre punti in maglia giallonera e per di più nella sua prima partita di Promozione.Pronti via, primo tempo in cui la Bf Sport non tiene il pallino del gioco come accaduto spesso nelle precedenti partite ma sfrutta nel migliore dei modi le ripartenze. Una tra queste arriva suoi piedi di Ciaramelletti che al 25’ mette in campo tutte le sue qualità: si fa tutta la sua fascia palla al piede, sul fondo mette la palla per Monaco che di piatto sinistro non fa altro che appoggiare in rete. Il vantaggio giallonero non cambia il prosieguo del match: il Settebagni prova a fare la partita.Nella ripresa il gioco si sviluppa a centrocampo e sono poche le azioni degne di nota. Ciaramelletti, il migliore tra i suoi, prova a inventarsi assist-man e dopo una serpentina mette la palla a Cavallari ma a due passi dalla porta non trova il gol. Per il Settebagni le occasioni più nitide sono arrivate solo sugli sviluppi dei corner in cui Bianchetti si è sempre fatto trovare pronto. La Bf Sport rimane comunque sempre in partita : a 4’ dal termine Pengili viene atterrato in area, per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto il solito Monaco non sbaglia e mette a segno un'altra doppietta personale.Le prime parole di mister Andrea Rogai: «Molto contento del risultato e della prova di carattere dei ragazzi. Abbiamo creato poco nel corso del primo tempo mentre meglio la ripresa. C'è da lavorare molto, sono convinto che questi ragazzi possono fare un ottimo campionato».