RIETI - Il Salto Cicolano prova e riemergere. Si conclude 2 a 2 in casa contro la Vis Subiaco ma un punto che cambia poco la situazione in classifica, anche se fa morale. Gli equicoli iniziano a mettere sacrificio e personalità in campo. Ciò si vede, risultati e belle prestazioni sembrano materializzarsi. Dopo un primo tempo terminato 1 a 0 per i padroni di casa (in gol Anselmi), gli ospiti rimontano nella ripresa. A 10’ dalla fine Maceroni sigla il gol del 2 a 1 ma nel finale i romani trovano il pareggio.Finalmente soddisfatto il vice allenatore Massimo Petrini: «Nonostante l’arbitraggio e il finale di partita in nove contro undici, abbiamo fatto la nostra gara e sono molto contento. Devo dire invece che mi dispiace molto per il livello degli arbitri in questa categoria, riescono a rovinare le partite».Proseguire in questo cammino, è l’obiettivo del Salto Cicolano che migliora ogni domenica. Pronti al derby contro il Cantalice domenica 14 al Ramacogi.