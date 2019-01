LA NUOVA CLASSIFICA DEL GIRONE B

LE ALTRE DECISIONI

RIETI - Il Salto Cicolano si è ufficialmente ritirato dal campionato di Promozione, come annunciato dal dirigente Ernesto Costantini il 23 dicembre scorso quando gli equicoli non si sono presentati sul campo dell'Accademia Roma. Lo comunica in data odierna il giudice sportivo, avendo ricevuto oggi (mercoledì 2 gennaio) dal comitato regionale la comunicazione del ritiro dal campionato fornita dal Salto Cicolano, comminando alla stessa società l'ammenda prevista di 3000 euro. Tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica che viene riformulata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria. Le società che avrebbero dovuto incontrare la squadra rinunciataria, come da calendario, osserveranno un turno di riposo.Cantalice e Giardinetti 31Palestrina e Fiano Romano 28Tivoli 27Vicovaro 26Football Riano 23Passo Corese 22Pol.S.Angelo Romano 21Maglianese e Atletico Zagarolo 20Vis Subiaco 17Accademia Calcio Roma 14Guidonia 13Licenza 12Settebagni Calcio Salario 10Spes Poggio Fidoni 7Queste le altre decisioni del giudice sportivo in merito alle gare di Promozione del 23 dicembre. Squalificato fino al 18 gennaio Marco Rossi (dirigente Maglianese) «Per aver rivolto a fine gara a un assistente arbitrale espressioni offensive». Due turni a Elio Gerbino (Spes Poggio Fidoni). Una giornata d Andrea Scoccione (Maglianese).