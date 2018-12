© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Termina oggi l’avventura del Salto Cicolano nel campionato di Promozione. Le difficoltà che si sono riscontrate dall'inizio della stagione hanno trovato il loro epilogo: gli equicoli lasciano la competizione. La gara di oggi, valida per la XVI giornata, la vuinceranno per 3 a 0 i padroni di casa dell'Accademia Calcio Roma.Le parole del direttore sportivo Ernesto Costantini: «E' chiusa qui la nostra esperienza nel campionato di Promozione. Ringrazio tutte le persone che hanno collaborato in tutti questi anni. Penso inoltre che se al Salto Cicolano piace la goliardia dei derby di Terza categoria è giusto che questa avventura sia terminata. Ovviamente rimarrà il nostro settore giovanile che comprende i giovani nati dal 2003 al 2014. Sono molto amareggiato e dispiaciuto ma credo che questo sia solo un arrivederci, ho passato molti anni nel calcio e non voglio abbandonare. Comunicheremo quanto accaduto in Federazione nei prossimi giorni».