I COMMENTI

Gaetano Calisse, vice presidente Salto Cicolano

Fabrizio Benigni, tecnico Passo Corese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Continua la serie di risultati positivi per il Passo Corese (18 punti). I coresini si aggiudicano il derby del De Amicis di Corvaro contro il Salto Cicolano (5) e risalgono la classifica. A Corvaro termina 1 a 2. Gli ospiti si portano in vantaggio nella prima frazione di gioco con De La Vallé. Nella ripresa i padroni di casa trovano il pareggio con Passacantando e tengono il possesso palla per 30’. Verso il termine della gara i bianconeri del Passo Corese trovano il gol della vittoria in ripartenza grazie alla doppietta personale di De La Vallée.«Partita ben giocata dai ragazzi a cui non possiamo rimproverare nulla. Hanno dato tutto in campo ma purtroppo il risultato non è stato quello che speravamo».«Ottima prova dei ragazzi contro un'ostica squadra come il Salto. Ci prendiamo i tre punti che sono la cosa più importante ma dobbiamo restare con i piedi per terra, ci vuole umiltà. Dobbiamo avere sempre l’atteggiamento che abbiamo mostrato oggi. Ora torniamo a lavorare».Il coresini si prendono derby e tre punti ma il campionato è ancora lungo. Domenica 18 il Passo corese ospiterà il S. Angelo Romano mentre gli equicoli del Salto in trasferta a Guidonia per trovare quei tanto agognati tre punti.