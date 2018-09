© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Salto Cicolano in crisi. Termina con una sconfitta tra le mura amiche la quarta giornata per gli equicoli a 1 punto in campionato. 4 a 0 per il Palestrina e poche scusanti.Primo tempo iniziato molto bene, i padroni di casa fanno il loro gioco per più di mezz’ora poi il Palestrina sale e allo scadere del primo tempo sigla il primo gol. La seconda frazione di gioco non porta nulla di positivo. Dopo pochi minuti arriva il raddoppio degli ospiti che affligge i ragazzi di mister Gabrieli. Arrivano poi a pochi minuti dal termine il terzo e il quarto gol.«Non ci sono più scusanti - dice il vice allenatore Massimo Petrini - siamo partiti bene per poi scendere fisicamente. Subito il secondo gol siamo scesi anche mentalmente. Ce la stiamo mettendo tutta per migliorare».Si fa sempre più ripida la salita in campionato per gli equicoli e molte tra le pretendenti al titolo ancora da sfidare. Duro il prossimo match: fuori casa il derby con la Maglianese.