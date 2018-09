di Andrea Giannini

RIETI - Salto Cicolano, arriva il primo punto ma si può fare di più. Nell'esordio davanti al pubblico di casa del De Amicis di Corvaro gli equicoli non vanno oltre lo 0-0 contro i romani del Giardinetti 1957. Poche le azioni da gol così come le emozioni da ambo le parti.



I ragazzi di mister Gabrieli soffrono il primo tempo per poi costruire di meglio nella seconda frazione. Anche se con una rosa non ancora al completo si poteva fare sicuramente qualcosa in più e quindi un po' di rammarico resta. Un pareggio che però fa sperare per un prosieguo migliore.



«Potevamo fare sicuramente molto meglio - afferma il vice allenatore Massimo Petrini – noi siamo entrati subito in gara per poi svegliarci nel secondo tempo. Soddisfatto per il primo punto ma mi aspetto di più. C’è da migliorare e stiamo lavorando per conquistare più punti possibili».



Testa alla prossima gara sull'ostico campo della Pol.S.AngeloRomano: dirigenza e staff tecnico degli equicoli sperano che la squadra riparta dal buon secondo tempo di oggi.

Domenica 9 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:13



© RIPRODUZIONE RISERVATA