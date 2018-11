© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ennesimo ko per il Salto Cicolano (5 punti) che in casa vede farsi sottrarre i tre punti dal Fiano Romano (15). La gara termina 0 a 3. La prima frazione di gioco vede poche azioni da ambo le parti, tanto possesso per il Salto e un Fiano che è lucido sotto porta e non sbaglia terminando il primo tempo sullo 0 a 2. Nella ripresa poco cambia, gli equicoli sono costretti a rincorrere mentre i romani tengono il vantaggio tanto da siglare anche lo 0 a 3 nei minuti di recupero.Il vice presidente del Salto, Gaetano Calisse, commenta così la gara: «Al di là del risultato abbiamo giocato una discreta partita, molto possesso palla da parte nostra ma loro sono stati più cattivi e concreti di noi. Siamo una squadra giovane e accettiamo questo risultato e la nostra posizione in classifica ma continuiamo con la stesso spirito agonistico».Dieci giornate, cinque i punti per gli equicoli e tanti ancora da fare se si vuole restare in Promozione. La strada è davvero in salita e domenica si bissa a Corvaro nel difficile derby col Passo Corese (15 punti), una delle squadre più in forma del momento.