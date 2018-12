© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Salto Cicolano (5 punti) sfiora il successo ma nel finale L’Atletico Zagarolo (17) soprassa e vince nel recupero. Termina 2 a 3 la tredicesima giornata di Promozione per gli equicoli davanti ai propri tifosi. Partono bene i padroni di casa che vanno in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con Franchi che su rigore non sbaglia. Nella ripresa poco cambia, Passacantando raddoppia e la gara al 60' sembra portata a casa ma due sostituzioni forzate fanno scendere di livello il Salto e in trenta minuti gli ospiti siglano tre reti, l’ultima al quarto minuto di recupero«Abbiamo dominato per gran parte della gara – afferma il vice presidente Gaetano Calisse- bene fino alla mezz’ora del primo tempo poi siamo crollati, due sostituzioni e i ragazzi molto stanchi non hanno retto il ritmo. È mancata anche un po’ di fortuna».Ci crede il Salto, bene ma serve qualcosa in più che si spera arriverà nelle prossime uscite. Domenica però ecco l’ostico match sul campo della Tivoli (21).