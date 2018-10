© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Torna a sorridere la Spes Poggio Fidoni. Vince per 1 a 0 in casa del S. Angelo Romano. Prima vittoria e primi tre punti per la formazione reatina che ritrova ottimismo. La gara si sblocca al 16' del primo tempo: dopo una punizione di Petrongari arriva un tocco di mano in area della barriera. Per il direttore di gara è rigore. Dagli undici metri l’esperienza dello stesso Petrongari emerge portando in vantaggio i suoi. Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa si spingono in avanti ma i gialloverdi rimangono lucidi e concentrati.«Contenti ragazzi e società- dice il ds Massimo Lattanzi- ottima prova di squadra ma soprattutto di gruppo. Siamo rimasti lucidi per 90 minuti ed è questo ciò che mancava. Dedichiamo la vittoria al figlio del mister Marco Donati che ha affrontato un'operazione».Alza la testa la Spes, dopo sette turni di campionato arriva la prima vittoria, anche se arrivata fuori dalle mura amiche. Ora bisogna continuare con questo spirito. Al Chiani domenica 21 arriva la capolista Palestrina. Prima però il ritorno del derby di Coppa, sempre al Chiani mercoledì 17 arriva il Cantalice.