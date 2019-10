© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Passo Corese (4 punti) viene travolto sul campo del S.Angelo Romano (15): termina 4-0. Gli ospiti prima della gara perdono Bernardi per influenza ma recuperano Barbetti dal primo minuto.La gara inizia con il predominio dei bianconeri e con un S.Angelo che non supera la trequarti dei coresini. Il pallino del gioco resta in mano al Passo Corese fino al 20' quando i padroni di casa passano in vantaggio: un tiro deviato diventa un passaggio per i romani che depositano la palla in rete. Il gol subito fa calare la concentrazione dei sabini che un minuto più tardi subiscono il raddoppio. Sul finire del primo tempo Delle Fave a tu per tu con il portiere controlla male e non riesce a riaprire la partita.Nella ripresa il Passo Corese risponde presente e colpisce la traversa con Barbetti ma poco più tardi un errore difensivo costa caro ai bianconeri che subiscono il 3-0. Nei minuti di recupero il S.Angelo fa 4-0.Le parole di mister Fabrizio Benigni: «Non è possibile una leggerezza del genere sia in fase difensiva che in fase offensiva. Abbiamo letteralmente regalato i gol al S.Angelo, mentre noi non riusciamo a concludere in rete le azioni create. Bisogna rialzare la testa ma se facciamo questi regali saremo sempre puniti».