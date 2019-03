© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Termina a reti inviolate (0-0) la gara giocata tra S.Angelo Romano (40 punti) e Passo Corese (33). Ottimo punto per i coresini maturato fuori dalle mura amiche, viste anche le tante assenze tra le fila bianconere, e che fa ben sperare per il prosieguo del campionato.Nella corso della prima frazione di gioco gara equilibrata in cui gli ospiti si portano vicino al vantaggio con Italiano. Partita tattica ed equilibrata anche nella ripresa in cui prima i coresini vanno vicini al gol con Gerli poi soffrono nei minuti finali. Al triplice fischio il risultato rimane invariato. Termina così la XII di ritorno.Le parole di mister Fabrizio Benigni: «Abbiamo disputato una buona partita costruendo anche ottime trame di gioco. Il caldo e la panchina corta ci ha fatto soffrire nei minuti finali. È anche vero che di fronte avevamo una grande squadra e questo è un punto che ci avvicina all’obiettivo».Il Passo Corese gestisce le forze e si prepara al prossimo match. Testa alla gara con il Guidonia (25) domenica 7 aprile al Di Tommaso.