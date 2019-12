LA GARA

IL COMMENTO

RIETI - La Bf Sport (20 punti) viene sconfitta 4-1 in casa della capolista S.Angelo Romano (29). Le assenze in casa giallonera portano i nomi di Tolomei, Cardini, Cresta e Ciaramelletti, che dalla prossima settimana sarà un giocatore del Nomentum. Due legni, sfortuna e disattenzioni mandano ko i reatini.Parte con il piede giusto la Bf Sport: intorno al 15’ il solito Monaco porta avanti i suoi grazie ad un bel gol. Il gol però dà la scossa ai romani che prendono il sopravvento e in mezz’ora fanno 3-1. Nel finale di primo tempo si infortuna Grillo alla spalla destra, termina così la sua partita. La lastra subito effettuata al Policlinico Casilino ha evidenziato una lussazione alla clavicola.La seconda frazione di gioco ha tutto un altro copione: gara equilibrata con poche azioni pericolose da parte di entrambe le compagini. A 15’ dal termine i padroni di casa siglano il poker con un eurogol dai trenta metri. Al 35' prima De Gennaro colpisce la traversa poi Cavallari il palo. Poco più tardi viene annullato un gol a Pengili per fallo in area. Termina 4-1 la 13esima giornata dei reatini.Le parole del tecnico Andrea Rogai: «Partita equilibrata dove loro spingevano più di noi. Dopo il vantaggio abbiamo subito troppo in pochi minuti. Venti minuti che hanno condizionato la partita e il risultato. Il secondo tempo è andato meglio, loro hanno trovato un gran gol mentre noi ci abbiamo provato fino alla fine».