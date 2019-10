© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Amatrice (6 punti) viene sconfitta in casa del S.Angelo Romano (19): termina 4-1. Per i rossoblù fuori per infortunio Scardaoni e Masci che potrebbero tornare nuovamente in squadra in settimana.La gara parte con il piede sbagliato per gli ospiti amatriciani: sulla prima occasione a favore dei romani, questi passano in vantaggio con un eurogol da fuori area. Al gol subito si aggiunge il danno, rosso diretto a Tulio, difensore centrale dell’Amatrice. I ragazzi di mister Bucci continuano per più di 60’ in inferiorità numerica ma tendendo bene nel corso del primo tempo. Nel finale della prima frazione da registrare un gol annullato per fuorigioco alla matricola rossoblù.Nella ripresa il S.Angelo sfrutta un’altra occasione e porta il raddoppio con un altro bellissimo gol. I rossoblù non cedono e accorciano le distanze con Simone Colangeli. Nei minuti finali forse per stanchezza o per poca lucidità la formazione reatina subisce due gol in 10’.Le parole di mister Romeo Bucci: «Risultato bugiardo ma purtroppo nel calcio ci sono queste giornate. Abbiamo fatto una discreta partita».