RIETI - La Maglianese (21 punti) non va oltre lo 0-0 sul campo del S.Angelo Romano (22). Pareggio che smuove la classifica ma resta amaro per i giallorossi di mister Lucà. In casa dei romani, i sabini sviluppano buon gioco, creando molto ma non concretizzando in rete le azioni prodotte. Per gli ospiti ci prova Lucà con tiri deviati che non centrano lo specchio della porta, Di Gennaro e Lucivero da pochi metri ma la palla non vuole entrare.«Meritavamo qualcosa in più ma non abbiamo messo la solita cattiveria - dice il giocatore-allenatore Massimo Lucà - Loro sono una buona squadra ma hanno creato poco, forse un'occasione in cui hanno colpito la traversa ma nulla di più. Noi invece abbiamo creato tante occasioni per andare in vantaggio. Sono soddisfatto per la concentrazione e lo spirito giusto. Ora testa alla prossima».La Maglianese fa solo due punti nelle ultime quattro gare, comunque buoni contro formazioni di alto spessore. Come se non bastasse domenica 16 davanti al proprio pubblico contro la corazzata Palestrina (29), che vorrà riscattare la sconfitta di Passo Corese.