RIETI - Il Cantalice (34 punti) rallenta la sua corsa sul campo del S.Angelo Romano (24). Termina 1 a 1 la XVI giornata di Promozione per i biancorossi di mister Patacchiola. I reatini restano al primo posto solitario, ma le rivali non mollano: Giardinetti seconda è distante 2 punti. La gara come poteva si dimostrare non era da sottovalutare. Al 20’ della prima frazione di gioco i padroni di casa siglano l’1 a 0. Vantaggio che dura soltanto pochi minuti, quando al 25’ Mario Monaco riporta la gara in perfetta parità. Per i restanti minuti di gara il Cantalice rischia poco o nulla ma senza colpire a fondo il S.Angelo Romano.«È stata una partita molto dura, sofferta dal primo minuto al 94esimo - afferma il tecnico Simone Patacchiola - sapevamo le potenzialità della squadra che andavamo ad affrontare, in più siamo andati lì molto rimaneggiati con assenze pesanti che hanno influenzato sicuramente la gara. Devo fare comunque i complimenti a chi è sceso in campo, hanno saputo riprendere la gara pochi minuti dopo. Durante la sosta cercheremo di recuperare tutti i titolari, dobbiamo ricaricare le energie per affrontare il Palestrina a gennaio».Ora la pausa utile per festeggiare il primo posto e per ricaricare tutte le energie usate per raggiungere i risultati ottenuti. Campionato però ancora lungo, il 6 gennaio l’ultima gara di andata: al Ramacogi il big match con il Palestrina (31).