Ultimo aggiornamento: 12:53

RIETI - E' sceso il sipario anche sulla settima giornata del campionato di Promozione. Un Cantalice non troppo brillante vince il derby con il Salto Cicolano e resta in vetta alla classifica dividendo il primo posto con Palestrina. Si rialza la Maglianese che fa 1 a 0 sull’Atletico Zagarolo, mentre il Passo Corese va ko a Vicovaro. Primo successo per la Spes Poggio Fidoni contro la quotata Pol.S.Angelo Romano. Tutto ciò in vista delle gare di ritorno di Coppa in programma mercoledì e tra le quali spicca il derby Spes-Cantalice.Termina 2 a 0 grazie ai gol di Accardo e Suwareh, il derby tra Cantalice e Salto Cicolano. Al Ramagoci una rete per tempo ma non un gran match., l’autore del primo gol delcommenta così la gara: «Ottimo il risultato contro una squadra sempre ostica da affrontare. Abbiamo avuto molte occasioni senza sfruttarle. Da parte nostra non abbiamo concesso nulla ma dobbiamo crescere nella prossime partite». Soddisfatto ilvice presidente del: «Contento della prestazione contro una squadra a noi molto superiore. Noi stiamo pagando molte assenze e ciò ci sta portando a far crescere i nostri giovani che hanno giocato con carattere e grinta. Complimenti al Cantalice per una vittoria meritata. Noi siamo sicuri di poter risalire con umiltà e duro lavoro».Si rialza lache vince per 1 a 0 sull’Atletico Zagarolo. Dopo una deludente prestazione nella domenica precedente, la formazione sabina si riprende i tre punti grazie al gol Bekai su assist dell’allenatore-giocatore Massimo Lucà. Commenta la gara: «Buona gara da parte nostra ma sappiamo di poter fare di più perché abbiamo tutti i mezzi per farlo. Ora ci prepariamo per passare il turno di coppa, mercoledì con la Gallese».Cede ilin casa del Vicovaro: termina 2 a 0 per i romani. La formazione coresina da neopromossa sta facendo comunque bene. «È stata una partita molto difficile contro una squadra che punta ai vertici del campionato- afferma il capitano– noi comunque abbiamo iniziato bene, poi abbiamo preso un gol che potevamo evitare. Al 5’ del secondo tempo un gol dubbio (la palla non sembrava aver varcato la linea di porta), ci ha tagliato le gambe. Dispiace perché avremmo potuto portare a casa un risultato diverso».Torna a sorridere la, che vince per 1 a 0 in casa del S. Angelo Romano. Prima vittoria e primi tre punti per la formazione reatina che ritrova ottimismo. La gara si sblocca al 16' grazie al rigore procurato e siglato daL’ex Rieti afferma: «A differenza delle altre partite siamo stati più ordinati, bloccando i pericoli avversari e concedendo poche occasioni. Sapevamo di affrontare una delle squadre più in forma del campionato ma abbiamo ottenuto un risultato importante per la nostra classifica».FOOTBALL RIANO-LICENZA 2-0GIARDINETTI F.C – ACCADEMIA C. ROMA 2-1PALESTRINA 1919 -TIVOLI CALCIO 2 -1SETTEBAGNI C.S.-FIANO ROMANO 0 -1VIS SUBIACO-GUIDONIA 1 -1Cantalice e Palestrina 17Giardinetti 16Football Riano 15Pol.S.Angelo Romano e Maglianese 13Tivoli Calcio, Fiano Romano e Vicovaro 11Atletico Zagarolo, Licenza e Passo Corese 8Accademia Calcio Roma 7Vis Subiaco 6Guidonia e Spes Poggio Fidoni 5Salto Cicolano 2Settebagni Calcio Salario 1