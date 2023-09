Cambiano tre squadre nel girone delle 4 reatine di Promozione. Ecco il nuovo calendario

RIETI - Il girone B di Promozione subisce qualche cambiamento. Come rende noto il CR Lazio, “al fine di risolvere problematiche organizzative, previo reciproco consenso delle società interessate, si è reso necessario riformulare, rispetto a quanto comunicato alla Festa dei Calendari, la composizione dei gironi B e D del campionato di Promozione della Stagione Sportiva 2023/2024”.

Le novità sono Atletico Lodigiani, Vivace Grottaferrata e Vis Velletri. Via quindi Casal Barriera, Sant’Angelo Romano e San Cesareo. Quest’ultime, inserite ora nel girone D, rappresentavano le compagini più vicine alla zona alta della classifica per come la rosa è composta.

Il nuovo girone B

ATHLETIC SOCCER ACADEMY

CALCIO ATLETICO LODIGIANI

CANTALICE

F.C. RIETI 1936 ASD

FIANO ROMANO

MONTEROTONDO 1935

POGGIO MIRTETO CALCIO

REAL SAN BASILIO 1960

RIANO CALCIO

SANPOLESE 1961

SETTEBAGNI CALCIO SALARIO

SETTEVILLE CASEROSSE

TOR LUPARA

VALLE DEL PESCHIERA

VITERBESE 1908 SRL

VIVACE GROTTAFERRATA 1922

VJS VELLETRI

Le variazioni delle reatine

II Giornata (24/09/23) – (21/01/24)

Poggio Mirteto- Vivace Grottaferrata

III Giornata (1/10/23) – (28/01/24)

Vivace Grottaferrata-Cantalice

IV Giornata (8/10/23) – (4/02/24)

FC Rieti-Vivace Grottaferrata

V Giornata (15/10/23) – (11/02/24)

Valle del Peschiera- Athletic Soccer Accademy

VI Giornata (22/10/23) – (18/02/24)

Poggio Mirteto-Atletico Lodigiani

Vjs Velletri-Valle del Peschiera

VII Giornata (29/10/23) – (25/02/24)

Atletico Lodigiani-Cantalice

X Giornata (12/11/23) – (13/03/24)

Vivace Grottaferrata-Valle del Peschiera

XI Giornata (19/11/23) – (24/03/24)

Athletic Soccer Accademy-Fc Rieti

XII Giornata (26/11/23) – (03/04/24)

FC Rieti-Atletico Lodigiani

XIII Giornata (3/12/23) – (7/04/24)

Vjs Velletri-Fc Rieti

XIV Giornata (10/12/23) – (14/04/24)

Atletico Lodigiani-Valle del Peschiera

Poggio Mirteto-Athletic Soccer Accademy

XV Giornata (17/12/23) – (21/04/24)

Athletic Soccer Accademy-Cantalice

Vjs Velletri-Poggio Mirteto

XVI Giornata (20/12/23) – (28/04/24)

Cantalice-Vjs Velletri