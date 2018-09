di Renato Leti

RIETI - Nella seconda giornata di andata del campionato di Promozione va in scena al campo Di Tommaso il derby tra Passo Corese e Spes Poggio Fidoni in una giornata di caldo torrido che influisce anche sulla prestazione dei giocatori, così come il terreno di gioco non in condizioni ideali. Al termine dei novanta minuti di gioco le due squadre si dividono la posta in palio: 1-1 il risultato finale con i padroni di casa che mostrano più intraprendenza nel primo tempo e gli ospiti che vengono fuori alla distanza mostrando buone trame di gioco nella seconda parte della gara.



Il Passo Corese ci prova al 10' con un'iniziativa personale di Ushe che ruba palla a un avversario e lascia partire un tiro a fil di traversa ed al 19' con lo stesso attaccante che effettua una bella rovesciata in area ma il pallone termina sul fondo. Occasione d'oro al 26' per De La Vallèe sul quale interviene in uscita Natali ma due minuti dopo è proprio De La Vallèe a siglare il vantaggio dei padroni di casa con un tiro angolato dal vertice sinistro dell'area che s'infila sotto l'incrocio dei pali. Al 33' altra occasione avviata dallo stesso giocatore che serve Delle Fave il cui rasoterra finisce di poco a lato. Nel finale di tempo la Spes Poggio Fidoni si rende pericolosa con un tiro di Pengili al 41' deviato in calcio d'angolo ed al 43' con una conclusione dalla distanza di Tomassetti parata da Somma.



Il pareggio della Spes arriva al primo minuto della ripresa: un calcio di punizione dal limite dell'area di Mancini viene deviato in calcio d'angolo e sul conseguente tiro dalla bandierina si fa trovare pronto sotto rete Baginka che batte Somma. La squadra ospite cresce nel corso dei minuti creando buone azioni corali: da segnalare soprattutto il pressing dei minuti finali con le conclusioni di Pengili al 43' e di Basilici al 45'.



I COMMENTI

Fabrizio Benigni, tecnico Passo Corese

«Una gara dai due volti durante la quale abbiamo creato almeno quattro limpide occasioni da gol ma siamo stati costretti a due sostituzioni per infortuni nel giro di pochi minuti che hanno rivoluzionato l'assetto della squadra. Abbiamo sofferto poi nell'ultimo quarto d'ora ma il campionato è lungo e faremo tesoro di ogni situazione».

Marco Donati, tecnico Spes Poggio Fidoni

«Un pareggio che ci va stretto dopo quanto abbiamo dimostrato soprattutto nel secondo tempo. Siamo scesi in campo senza tre titolari fermi per squalifica e cinque infortunati ma questo è un bel gruppo formato da tanti giovani carichi di entusiasmo sia in allenamento che durante la partita: è veramente un piacere lavorare con loro. Oggi potevamo vincere».



IL TABELLINO

Passo Corese : Somma, Scandaliato (34' st Varsalona), Mechelli, Mirt (44' pt Manna), Terracina, Giovannangelo (1' st Caprioli), De La Vallèe, Filippi, Imperatori (29' st Ubertini), Ushe, Delle Fave (37' st Scarinci). A disp. Pegza, Di Alfonsi, Samà, Caprioli, Melilli. All Benigni

Spes Poggio Fidoni : Natali, Massimi, De Luca (1'st Gerbino), Tomassetti (20'st Colarieti), Brucchietti, Colantoni, Petrongari, Dionisi (24'st Mariannantoni), Baginka (6'st Di Loreto), Mancini, Pengili. A disp. Lucarelli, Mastroiaco, Cresta, Gregori. All. Donati

Arbitro : Iustulin di Ciampino (Ruggieri di Roma2 e Gabbarini di Aprilia)

Reti : 28' pt De La Vallèe, 6' st Baginka

Note : ammoniti De La Vallèe, Ushe, Scandaliato, Baginka, Mancini, Colantoni. Allontanato dalla panchina al 18' st il tecnico Fabrizio Benigni (P.Corese); angoli: 5-4; spettatori: 100 circa.

Domenica 9 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA