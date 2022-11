Promozione, spicca il derby sabino Passo Corese-Poggio Mirteto. Le aspettative di giocatori e tecnici

RIETI - Settima giornata di Promozione: sei le reatine in campo, in casa Amatrice e Valle del Peschiera, in trasferta Bf Sport e Cantalice, il tutto condito dal derby sabino fra Passo Corese e Poggio Mirteto.

Passo Corese-Poggio Mirteto (ore 11, arbitro Nicotera di Aprilia)

Al Di Tommaso riflettori accesi sul derby tutto sabino tra Passo Corese e Poggio Mirteto. Entrambi vogliono far bene ma l’agonismo visto nella passata stagione accende gli animi dei mirtensi a differenza dei padroni di casa del tutto (o quasi) rivoluzionati. Entrambe le formazioni arrivano alla gara da una sconfitta ma più critica la situazione dei bianconeri con quattro punti, sette in meno dei biancorossi. Sarà Nobili Enea il capitano del Poggio Mirteto.

Daniele Scancella, capitano del Passo Corese

«Il gruppo si sta formando, abbiamo dimostrato che non temiamo nessuno in questa prima parte di campionato. Siamo rammaricati per i punti persi nel tragitto ma siamo concentrati sul nostro obiettivo e sappiamo che le partite sono ancora tante.Domenica affrontiamo una squadra che da due anni è a un buon livello e non a caso si trova li sù, noi dal nostro canto stiamo preparando al meglio la gara nonostante molte assenze che a livello di organico ci hanno penalizzato nelle ultime uscite. Abbiamo voglia e necessità di fare punti e faremo di tutto per far si che questo accada domani nel derby in casa nostra».

Enea Nobili, capitano del Poggio Mirteto

«Sarà una partita difficile, siamo due realtà molto vicine e c’è sempre un po’ di astio lasciato dalla passata stagione. Mi aspetto una bella partita, dura perché entrambe le squadra vogliono fare bene. È importante perché siamo partiti bene, abbiamo digerito la sconfitta con l’Amatrice, ci siamo allenati benissimo».

Pietro Vecchiotti, tecnico del Passo Corese

«I derby hanno il loro fascino. Noi al momento non stiamo pensando alla gara messa sotto forma di derby perché abbiamo qualche difficoltà dal punto di vista degli infortuni. Cercheremo di fare una buona partita e di non caricarla di troppe pressioni. Metteremo in campo una formazione che vada a limitare il gioco del Poggio Mirteto. Serve l’attenzione giusta».

Antonio Domenici, tecnico del Poggio Mirteto

«Veniamo da una sconfitta pesante e dura da accettare. Per carità, Amatrice ha fatto il suo ma noi non abbiamo fatto il nostro, quindi c’è una voglia di riscatto molto importante. Non ci aspetta una gara semplice, Passo Corese per noi è un derby e soprattutto loro vengono da un momento negativo dove hanno raccolto meno di ciò che meritavano, perciò saranno agguerriti. Sono certo che servirà il miglior Poggio Mirteto per ottenere un risultato positivo! Ho un po’ di infortunati ma ci faremo trovare pronti».

Amatrice-Sant’Angelo Romano (ore 14:30, arbitro Tundo di Roma 2)

L’Amatrice torna a casa, al Tilesi ecco il Sant’Angelo Romano. I reatini sono reduci da tre vittorie consecutive, l’ultima nel derby col Poggio Mirteto (0-3). Il consentirebbe di scalare ancora la classifica e di posizionarsi nelle zone ambite da inizio stagione.

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice

«Stiamo attraversando un buon momento, le tre vittorie consecutive sono arrivate da tre buone prestazioni. Ho detto ai ragazzi che questi momenti positivi se letti nel modo sbagliato possono essere pericolosi. Noi dobbiamo essere capaci di mantenere i piedi a terra perché alla fine stiamo facendo solo il nostro dovere. Avremmo tutti a nostra disposizione. Serve attenzione e determinazione per vincere».

Athletic Soccer Accademy-Bf Sport (ore 15:00, arbitro Antonucci di Frosinone)

La Bf Sport affronta per la terza volta il Soccer Accademy: i due precedenti scontri sono arrivati nel primo turno di Coppa Italia. L’andata terminò 1-2 in favore dei romani, il ritorno disputata o con molte assenze, terminò 0-0 con il rigore sbagliato da Mauro Cioffi.

Raffaele Battisti, tecnico della Bf Sport

«Domani andiamo a giocare contro una squadra che abbiamo già affrontato in Coppa. So che hanno cambiato modulo ma vedremo come affrontare l’anno la gara contro di noi. Noi andremo a giocare sereni. Ai ragazzi ho detto che domenica anche se non hanno espresso ciò che io chiedevo, ci hanno sempre creduto. Domani mi piacerebbe rivedere una prestazione come quella svolta ad Amatrice o nel primo tempo contro il Nomentum. L’approccio alla gara deve essere quello. Avrò qualche infortunato ma domenica mattina scioglierò i dubbi».

Valle del Peschiera-Riano (ore 14:30, arbitro Gilardi di Tivoli)

Al Gentile di Grotti, la matricola Vdp aspetta il Riano. La formazione ospite è reduce da una retrocessione dall’Eccellenza e il cammino in Promozione è iniziato in salita. Strada opposta quella percorsa dai reatini che hanno riportato solo una sconfitta nelle prime sei giornate ed hanno la seconda miglior difesa del girone con solo cinque gol subiti.

Antonio Pezzotti, tecnico del Vdp

«Stiamo recuperando Vannozzi, Di Lorenzo inutilizzabile. Credo scenderà in campo la stessa formazione della precedente uscita. Studieremo il Riano nei primi minuti. Sono una buona squadra che ha raccolto meno di quanto meritava. Hanno ben calciatori ma anche due squalificati. È comunque a gara tutta da scoprire. Importante è osservare le condizioni del campo. Noi giocheremo con entusiasmo e la voglia di fare bene».

Settebagni-Cantalice (ore 11, arbitro Falasconi di Aprilia)

Il Cantalice, dopo un ko beffardo in Coppa Italia col San Basilio (3-2), si appresta a ripartire dal campionato. Match ostico quello in casa della capolista Settebagni che dista già due lunghezze dalle rispettive avversarie, sette i punti di distacco con i reatini. Il cantalice, nonostante le numerose assenze, ha tutte le carte in regola per poter far bene.

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

«Giocheremo contro la prima del girone, sarà una gara difficile considerando le numerose assenze. Chi scenderà in campo dovrà dare il massimo, solo così si potrà fare risultato positivo. Veniamo da una gara tosta come quella di mercoledì speriamo di aver recuperato tutte le energie altrimenti sarà veramente dura».

Le altre gare ((VII giornata)

Spes Montesacro- San Basilio

Tor Lupara-Futbol Montesacro

Nomentum-Grifone Gialloverde

La classifica

Settebagni 14

San Basilio 12

Sporting Montesacro, Amatrice, Poggio Mirteto e Bf Sport 11

Futbol Montesacro, Sant’Angelo Romano e Valle del Peschiera 9

Cantalice 7

Athletic Soccer Accademy, Riano e Nomentum 5

Grifone Gialloverde e Passo Corese 4

Tor Lupara 2