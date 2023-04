Promozione: Amatrice al Tilesi, secondo match point per l'Eccellenza ma c' da battere l'ostico Vdp. Le aspettative

RIETI - A tre giornate dal termine ogni match vale oro. L’Amatrice è pronta per festeggiare il salto in Eccellenza davanti al suo pubblico ma non è agevole la gara contro il Valle del Peschiera. Servono tre punti alla Bf Sport e al Passo Corese.

Amatrice-Valle del Peschiera (ore 16:30, arbitro Ventrone di Roma 1, andata 0-2)

L’Amatrice ha il secondo match point per realizzare il sogno Eccellenza. Basta una vittoria per raggiungere il traguardo. Il successo poterebbe arrivare anche dopo una sconfitta o un pari ma allo stesso tempo dovrebbero pareggiare Sant’Angelo Romano- Settebagni. Quest’ultime sono impegnate proprio fra loro in un un big match interessante. L’Amatrice ospita il Vdp in una gara dove nulla è dato per scontato, gli ospiti arrivano da due vittorie consecutive e vogliono continuare questo percorso.

Simone Colangeli, attaccante dell’Amatrice

«Oltre ad essere un derby è una partita molto importante per tutte e due le formazioni che scenderanno in campo. A noi mancano tre punti per festeggiare, per loro tre punti sono fondamentali per un playout più agevole. Il Valle delle Peschiera anche nella gara di andata ci ha messo in difficoltà, vengono da due vittorie consecutive e sono sicuro che ci daranno filo da torcere. Speriamo di vincere davanti ai nostri tifosi».

Jacopo di Lorenzo, attaccante del Vdp

«Noi ci siamo allenati bene. Siamo felici dopo questi due risultati che ci hanno aiutato tanto. Sarà una parità difficile, la classifica parla da sola. Noi ce la giocheremo, nel calcio può succedere di tutto».

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice

«Domenica abbiamo il primo dei tre match point a disposizione per poter vincere questo campionato. Ho tutti i ragazzi a disposizione e c’è l’entusiasmo e l’intenzione da parte di tutti di voler e poter fare quel tipo di prestazione necessaria in questo tipo di partite per poter poi spuntarla alla fine. Siamo consapevoli che a prescindere dall’avversario, dobbiamo dare il massimo e che l’approccio e l’intensità alla gara deve essere quello giusto, lo stesso che ci ha permesso nel girone di ritorno di fare tre pareggi e nove vittorie su 12 gare».

Lorenzo Pezzotti, tecnico del Vdp

«Mancano tre partite e ogni partita ha lo stesso livello di importanza e difficoltà. Ci serve impegno da parte di tutti. Sicuramente ce la giocheremo, non faremo le vittime. Dovranno essere più bravi di noi per vincere. Sicuramente soffriremo, spero non tanto ma voglio una squadra propositiva. Loro hanno dei punti di forza, l’abbiamo preparata diversamente dal solito. Speriamo di fare punti e di divertirci. Sono comunque contento che c’è una reatina che può puntare al salto in Eccellenza, hanno dei giocatori che io ho allenato e sono molto felice di questo».

Cantalice- Riano (ore 11, arbitro Caniglia di Roma 1, andata 0-0)

Al Ramacogi il Cantalice vuole raccogliere il massimo. I reatini non vogliono mollare e cercano motivazioni.

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

«Giochiamo contro una squadra in ottima forma. Dobbiamo mettere massimo impegno e massima concentrazioni. Come ho detto ai ragazzi voglio che venga onorato il campionato dall’inizio alla fine. Al momento ci troviamo in quinta posizione e abbiamo la possibilità di arrivare anche terzi al termine di queste ultime gare. Vogliamo arrivare più in alto possibile, ci siamo presi un impegno e dobbiamo rispettarlo».

Poggio Mirteto-Futbol Montesacro (ore 11, arbitro Longò di Frosinone, andata 2-2)

Il Poggio Mirteto cerca una vittoria che manca da troppo tempo. Mirtensi in campo al comunale di Poggio Nativo.

Antonio Domenici, tecnico Poggio Mirteto

«Partita importante perché veniamo da una sconfitta amara. Ci vogliamo riscattare e chiudere nel miglior modo possibile».

Real San Basilio-Bf Sport (ore 11, arbitro Milocco di Viterbo, andata 0-0)

La Bf Sport in corsa per una salvezza diretta, va su un campo ostico. Dopo i tre punti ripresi dopo il ricorso respinto al Settebagni i gialloneri hanno il morale giusto.

Raffaele Battisti, tecnico della Bf Sport

«I tre punti che abbiamo ripreso contro il Settebagni ci hanno dato morale, la classifica è dalla nostra parte ma dobbiamo fare punti per la salvezza diretta. C’è ancora una luce accesa. Ho chiesto ai ragazzi di giocare come nelle ultime partite dove le prestazioni sono arrivate anche sì è mancato il risultato. Se al termine di queste tre partite dovremmo giocarci i play out lo faremo. Non dobbiamo farci conti, dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse l’ultima».

Passo Corese-Sporting Montesacro (ore 11, arbitro Martinoli di Ostia Lido, andata 3-0)

Il Passo Corese gioca in casa, servono tre punti per sperare ancora. Ogni partita da qui alla fine rappresenta l’ultima spiaggia.

Claudio Gerini, tecnico del Passo Corese

«Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi. Non voglio ripetere la prestazione contro il Cantalice dove abbiamo giocato sottotono. La matematica ci dà ancora qualche speranza e cercheremo di attaccarci a questa».

Le altre gare

Grifone Gialloverde-Tor Lupara

Sant’Angelo Romano-Settebagni

Nomentum-Athletic Soccer Accademy

La classifica

Amatrice 61

Sant’Angelo Romano 54

Settebagni 53

Real San Basilio 48

Cantalice 44

Sporting Montesacro 39

Nomentum 38

Poggio Mirteto 37

Riano 36

Futbol Montesacro 34

Athletic Soccer Accademy 33

Bf Sport 29

Tor lupara 27

Valle del Peschiera 24

Grifone Gialloverde 22

Passo Corese 17