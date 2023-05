Promozione: Bf Sport (senza tecnico) e Valle del Peschiera a caccia di punti pesanti per salvezza e playout

RIETI - Ultima giornata di Promozione poi termina una stagione che ha visto sei reatine nel secondo campionato regionale, mai così tante. L’Amatrice al Tilesi festeggia l’Eccellenza, il Passo Corese in campo per l’ultima in Promozione prima del ritorno in Prima categoria. Bf Sport e Valle del Peschiera nei play out ma i primi possono ancora lottare per la salvezza diretta. Cantalice e Poggio Mirteto senza motivazioni importanti.

Sant’Angelo Romano-Bf Sport (ore 11, arbitro Madonna di Civitavecchia, andata 1-1)

Senza guida tecnica e staff, la Bf Sport scende in campo guidato dal suo vice presidente Matteo Zepponi. Se arrivano i tre punti e il Vdp non vince è salvezza diretta.

Matteo Zepponi, vicepresidente della Bf Sport

«E' una partita importantissima. Ora non pensiamo alle decisioni fuori campo. Ci deve essere solo un pensiero nella nostra mente. I nostri hanno tutti la voglia di vincere, se così non dovesse andare siamo pronti a giocarci i playout. Scenderà in campo la formazione migliore».

Sporting Montesacro-Valle del Peschiera (ore 11, arbitro Amato di Tivoli, andata 0-3)

In bilico il futuro del Vdp. Una vittoria consentirebbe matematicamente l’accesso ai play out. In caso di sconfitta o pareggio, tutto dipenderà dalla gara della Bf Sport.

Lorenzo Pezzotti, tecnico del Vdp

«Dobbiamo provare a vincere, senza pensare alle altre squadre. Dobbiamo anche rischiare qualcosa. I ragazzi sono pronti, stiamo in crescendo e sono tranquilli. Speriamo di fare una buona gara. Dobbiamo tirare fuori qualcosa in più».

Amatrice-Tor Lupara (ore 11, arbitro Panichelli di Viterbo, andata 1-0)

Al Tilesi l’Amatrice vuole vincere per salutare la Promozione in bellezza. Dopo la gara sarà festa.

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice

«E' l’ultima gara di un campionato strepitoso, ci sarà una buona cornice di pubblico e per questo vogliamo fare una grande prestazione. Dobbiamo fare in modo di terminare il campionato nel migliore dei modi per il nostro pubblico poi tutti a festeggiare».

Real San Basilio-Cantalice (ore 11, arbitro Sisti di Viterbo, andata 1-1)

Ultima gara di stagione per il Cantalice che dopo un avvio deludente ha ingranato la marcia. Domani il match contro il San Basilio che vuole mantenere la terza posizione in classifica.

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice



«Sarà una gara di fine anno dove daremo spazio a calciatori che hanno giocato di meno. Ciò non significa che non giocheremo per vincere. Ci saranno tanti assenti come Mattei, Massimi, Camilli, Pezzotti, Santarelli».

Poggio Mirteto-Riano (ore 16:30, arbitro Cento di Tivoli, andata 1-2)

Il Poggio Mirteto saluta la stagione e il comunale di Poggio Nativo che con molte difficoltà ha permesso ai mirtensi di disputare la stagione. Prossima stagione in programma sul sintetico del Valletonda.

Antonio Domenici, tecnico del Poggio Mirteto

“Ultimo ballo! Chiudiamo questa travagliata stagione che, nonostante tutto, ci ha visto centrare la salvezza con tante giornate di anticipo. Ma non mi piace nascondermi dietro un dito e credo sia giusto dire che, nonostante squadra staff e società abbiano fatto benissimo, ci ritroviamo a fine anno con almeno 10/12 punti in meno non arrivati per colpe esclusivamente mie! Questa squadra e questa società meritavano il podio, senza dubbio.

Stagione travagliata, e lo dico essenzialmente per due motivi. Il primo perché giocare un anno intero in trasferta, a Poggio Nativo “in casa” e nei vari campi in trasferta, secondo me ci ha penalizzato tanto, forse troppo! Il secondo perché abbiamo avuto un’infinità di infortuni che ci hanno ammazzato: basta pensare che per metà campionato non abbiamo avuto le nostre due punte Marcelli e Del Vecchio. Però, come ho detto per tutto l’anno, non voglio lamentarmi e non lo farò all’ultima tappa! Preferisco restare concentrato per regalare a Poggio Mirteto una soddisfazione nell’ultima gara: giocheremo per i 3 punti fino all’ultima energia! Poi vedremo cosa ci riserverà il futuro”.

Passo Corese-Athletic Soccer Academy (ore 11, arbitro Tomassini di Aprilia, andata 0-1)

I bianconeri già matematicamente retrocessi vogliono continuare ad onorare una stagione difficoltosa.

Claudio Gerini, tecnico del Passo Corese

«Abbiamo trascorso la settimana in maniera serena. Affrontiamo una squadra giovane e che gioca un buon calcio. Purtroppo ci saranno tante assenze per squalifiche ma io voglio fare più punti possibili».

Le altre gare

Grifone Gialloverde-Futbol Montesacro

Nomentum- Settebagni

La classifica

Amatrice 65

Sant’Angelo Romano 60

Real San Basilio e Settebagni 54

Cantalice 45

Sporting Montesacro e Nomentum 40

Riano 39

Poggio Mirteto 38

Athletic Soccer Accademy e Futbol Montesacro 35

Bf Sport 32

Tor Lupara 28

Grifone Gialloverde 26

Valle del Peschiera 25

Passo Corese 21