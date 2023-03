Promozione: Amatrice difende la vetta al Tilesi, trasferte dure per Cantalice e P. Mirteto, punti salvezza per le altre

RIETI - Ottava giornata di ritorno in promozione, otto giornate al termine del campionato, inizia il conto alla rovescia. Sotto osservazione Amatrice in vetta al girone e la zona calda, tutte le formazioni impegnate in match da fuori o dentro.

Amatrice-Grifone Gialloverde (ore 15, arbitro Tavassi di Tivoli, andata 1-3)

L’Amatrice torna al Tilesi, insieme a lei arriva il Grifone Gialloverde. La prima della classe affronta la terzultima del girone ma sono vietati passi falsi. Per non rovinare quanto di buono fatto fino ad oggi servono i tre punti. Torna Marco Pezzotti dopo aver scontato la squalifica nella precedente giornata.

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice

«Domenica scorsa abbiamo raggiunto la prima posizione in classifica e dobbiamo cercare in tutti i modi di mantenerla, a partire dalla gara di domani, dove incontreremo una squadra insidiosa e determinata perché ha forte bisogno di punti. Dal canto nostro ora c’è tanto entusiasmo e qua dobbiamo essere bravi a trasformarlo in energia positiva, in modo di andare in campo domenica con lo spirito giusto che ci permetterà poi di fare quel tipo di prestazione che sarà necessaria per ottenere il massimo».

Nomentum-Cantalice (ore 11, arbitro Balistreri di Ciampino, andata 1-2)

Il Cantalice va in casa del Nomentum dopo la monumentale vittoria contro il Settebagni. Sfida difficile e assai diversa quella che si terrà domani a Capena. I padroni di casa sono lontani cinque lunghezze con una gara in meno. I reatini sono alla ricerca dei primi posti del girone.

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

«Secondo me il Nomentum al completo è una delle squadre più forti del girone. Non vorrei che la vittoria di domenica contro la prima della classe ci abbia fatto montare la testa, perché se così fosse troveremmo difficoltà enormi. Veniamo sicuramente da un momento positivo, dobbiamo tornare umili e affrontare la gara di domani con la massima determinazione e concentrazione».

Sporting Montesacro-Poggio Mirteto (ore 11, arbitro Forte di Albano Laziale, andata 1-0)

Dopo la cinquina inflitta al Passo Corese, il Poggio Mirteto, si appresta ad affrontare una delle squadre più strutturate del girone. Sette punti distaccano i mirtensi (ottavi a 30 punti ) dai romani (quarti a 37). Athletic Soccer Accademy, appena sotto ai sabini, spinge forte, necessaria è quindi la vittoria.

Antonio Domenici, tecnico del Poggio Mirteto

«Partita importante contro una formazione che sta lottando per i primi tre posti e, che dal mio punto di vista, è tra le più forti del campionato. Noi veniamo da una bella vittoria e vorremmo prolungare questo trend positivo. Purtroppo non avremo a disposizione il nostro bomber Marcelli e Simone calabresi, due pedine fondamentali per noi, ma come ripeto sempre siamo una rosa profonda e daremo tutto ciò che abbiamo per ottenere un risultato positivo».

Tor Lupara-Bf Sport (ore 11, arbitro Imbrogno di Ciampino, andata 1-3)

La Bf Sport va in trasferta sul difficile campo del Tor Lupara. Scontro salvezza fra due squadre posizionate all’interno della zona calda del girone B di Promozione. Il Tor Lupara, in casa, ha numeri da big, solo due sconfitte e quattro pareggi. La Bf Sport deve ancora fare a meno di Antonacci, Cardini e Di Marco, torna a disposizione Grillo.

Raffaele Battisti, tecnico della Bf Sport

«Andiamo a giocare su un campo molto difficile, in casa loro hanno sconfitto sia l’attuale capolista Amatrice sia la precedente capolista Settebagni. Faranno in modo e maniera di dare ritmo alla gara. Noi dovremmo ribattere colpo su colpo. Siamo consapevoli che più passano le giornate e più è difficile salvarsi senza fare i play out. Ci proveremo fino alla fine».

Valle del Peschiera-Real San Basilio (ore 11, arbitro Elia di Ostia Lido, andata 2-0)

Il Vdp torna a casa: a Santa Rufina arriva la corazzata del Real San Basilio. I padroni di casa sono imprigionati nella zona calda del girone. É importante vincere per rialzare morale e fiducia per il finale di stagione.

Antonio Pezzotti, tecnico del Vdp

«È una partita molto importante come lo saranno tutte le altre da qui alla fine della stagione. Noi cerchiamo di impostarle bene e speriamo che ci venga incontro anche un pizzico di fortuna. I ragazzi sono volenterosi e carichi. Ovviamente essendo penultimi nel girone nessuna partita per noi è facile ma daremo il massimo».

Passo Corese-Sant’Angelo Romano (ore 11, arbitro Cedrone di Cassino, andata 7-1)

Il fanalino di coda Passo Corese gioca al Di Tommaso. I Sabini aspettano l’arrivo della Sant’Angelo Romano, terzo in classifica. Sicuramente una partita più difficile delle altre, aggravata da infortuni e dall’ultima sconfitta contro il Poggio Mirteto.

Claudio Gerini, tecnico del Passo Corese

«Non abbiamo passato una bella settimana dopo la sconfitta nel derby ma soprattutto per la brutta figura fatta. Non è una partita facile e siamo in difficoltà per i numerosi infortuni che si presentano. Il Sant’Angelo è una squadra costruita per vincere».

Le altre gare

Settebagni-Futbol Montesacro

Athletic Soccer Accademy-Riano

La classifica

Amatrice 48

Settebagni 46

Sant’Angelo Romano 41

Sporting Montesacro 37

Real San Basilio e Cantalice 36

Nomentum 31*

Poggio Mirteto 30

Athletic Soccer Accademy 27

Futbol Montesacro 26

Riano, Tor Lupara e Bf Sport 25

Grifone Gialloverde 19

Valle del Peschiera 18

Passo Corese 11