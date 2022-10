Spicca il derby del Gudini fra Cantalice e Poggio Mirteto, in casa Bf Sport, in trasferta le altre

RIETI - Altra domenica di Promozione: reatine ai blocchi di partenza per la seconda giornata di campionato. Quattro formazioni in campo in mattinata, due nel pomeriggio. Protagonista anche per questa giornata è un derby: al Gudini si sfidano Cantalice e Poggio Mirteto. Amatrice, Passo Corese e Valle del Peschiera primo test fuori casa. Bf Sport il match pomeridiano al Gudini.

Il derby

Cantalice-Poggio Mirteto (ore 11, arbitro Ventrone di Roma 1)

Al Gudini, Cantalice e Poggio Mirteto si sfidano per la prima volta in assoluto. Il primo anno del Poggio Mirteto in Promozione, quando i due club si potevano incontrare, fu interrotto dal Covid. Nella passata stagione invece strade completamente diverse: il Cantalice ha disputato il campionato di Eccellenza, il Poggio Mirteto quello di Promozione. Non è solo questa la novità: il derby andrà in scena al Gudini perché Ramacogi devastato dalle cornacchie nelle settimane scorse. Per il Cantalice è già il secondo derby stagionale e dopo il pari col Vdp cerca i primi tre punti. Il Poggio Mirteto alza l’asticella dopo il successo in casa col Real San Basilio. Storie particolari in campo: Maloid Dmitro, il nuovo portiere del Cantalice arrivato dall’Ucraina nei mesi scorsi.

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

«Sarà una gara difficile chiedo concentrazione a tutti giocare al gudini nn cambia nulla chi ha voglia di vincere gioca da tutte le parti e nn pensa a nessun terreno di gioco».

Simone Pezzotti, Cantalice

«Per noi deve essere la partita del riscatto, cerchiamo i tre punti dopo il pari con il Valle del Peschiera. Loro verranno preparati e noi ci dobbiamo far trovare preparati. Giocare al Gudini non è sicuramente la stessa cosa di giocare al Ramacogi ma non può essere una scusante. L’obiettivo è vincere, stiamo bene sia fisicamente che mentalmente, vogliamo fare una bella prestazione».

Antonio Domenici, tecnico Poggio Mirteto

«Domenica si alza il livello al massimo : secondo me affrontiamo una delle due o tre favorite per la vittoria finale e abbiamo molta curiosità di capire chi siamo e dove siamo arrivati in termini di crescita fisica e di squadra. L’avversario di turno, come detto, è una squadra ostica, molto tecnica, che gioca un bel calcio, molto veloce ed incisivo, guidata da uno dei tecnici più bravi e preparati della categoria. Rispettiamo molto Cantalice ma abbiamo l’obbligo di provare con tutti noi stessi a fare una buona gara e magari strappare un risultato positivo. I ragazzi non sono tutti a disposizione ma avendone 25 in rosa non sarebbe corretto lamentarsi».

Valerio del Vecchio, Poggio Mirteto

«Domenica abbiamo affrontato una grande squadra che dirà la sua durante l’arco del campionato. Conosco bene alcuni giocatori del Cantalice, soprattutto i più esperti. Sappiamo che hanno bravi giovani giocatori come del resto li abbiamo anche noi. Noi siamo una squadra che non molla mai, abbiamo tanta fame e vogliamo i tre punti. Il Cantalice è una squadra che punta ai vertici e noi lotteremo per vincere».

Le altre reatine in campo

Bf Sport-Nomentum (ore 15, arbitro Madonna di Civitavecchia)

La Bf Sport si ritrova al Gudini per la prima gara fra le mura amiche: ospite è il Nomentum di mister Fabrizio Benigni. Match di alto livello. I padroni di casa arrivano alla gara grazie al successo fuori dalle mura amiche, gli ospiti dal pari a reti bianche in casa. Reatini al completo, ospiti con qualche difficoltà dovute ad infortuni. Fra gli ex torna Pangallozzi. Attesa per vedere la prima prestazione dei gialloneri e di mister Raffaele Battisti alla sua prima gara in casa in Promozione.

Raffaele Battisti, tecnico Bf Sport

«Voglio una gara dove dobbiamo mettere in campo la prestazione. Affrontiamo una squadra con qualche difficoltà per infortunio ma ci sono delle buone individualità. Ho chiesto hai ragazzi serenità. Si devono divertire. Ci aspetta una partita difficile, vincere la prima non vuol dire niente».

Settebagni-Passo Corese (ore 11, arbitro Mazzieri di Viterbo)

Il Passo Corese è ospite del Settebagni. Prima trasferta per i ragazzi di mister Vecchiotti dopo il successo alla prima in casa. I padroni di casa sono reduci da una grande prestazione in casa dell’Amatrice, sotto di 2-0 hanno raggiunto il pari nella ripresa.

Pietro Vecchiotti, tecnico Passo Corese

«Affrontiamo una grandissima squadra che gioca un buon calcio. Hanno giocatori che conoscono la categoria. Domenica scorsa hanno raggiunto un risultato importante contro una squadra tosta come l’Amatrice. Noi abbiamo un percorso e ogni gara ci dirà a che punto siamo arrivati».

Futbol Montesacro-Amatrice (ore 11, arbitro Battaglia di Albano Laziale)

Big match al “Usai Nicolino”. L’Amatrice con l’amaro in bocca dovuto al pari con il Settebagni nella precedente domenica, affronta una delle pretendenti romane alla vittoria finale. I rossoblù sono alla ricerca dei primi tre punti in campionato, fra i reatini c’è tanta voglia di fare bene.

Vincenzo Angelone, tecnico Amatrice

«Veniamo da un pareggio beffa all’ultimo minuto di gioco, c’è molta rabbia che dovremmo trasformare in energia positiva!! Ci siamo preparati al meglio, speriamo di poter recuperare anche qualche infortunato. Giocheremo contro una buona squadra, ben attrezzata per la categoria, ma dobbiamo pensare solo a noi,andare in campo e dare il massimo per poter centrare così un risultato positivo».

Athletic Soccer Accademy-Valle del Peschiera (ore 15, Settimi di Viterbo)

Dopo la grande prestazione nella gara con il Cantalice, il Vdp gioca la sua prima storica trasferta in Promozione. Mister Antonio Pezzotti dovrà fare a meno di Matteo Colantoni e Riccardo Patacchiola, entrambi squalificati per due giornate nel derby con il Cantalice. Assenza importanti che incidono maggiormente quando sono poche le scelte nella fase offensiva. Jacopo di Lorenzo per una infiammazione al tendine rotuleo ne avrà per almeno un mese. L'attaccante non ha ancora disputato una gara ufficiale durante questa stagione. Ad ospitare i reatini è una squadra molto giovane che ha eliminato la Bf Sport nel primo turno di Coppa Italia.

Antonio Pezzotti, tecnico Vdp

«Purtroppo piove sul bagnato,il reparto d'attacco è da inventare di nuovo. La squadra avversaria è giovane ma da quello che so è ben affiatata con dei buoni elementi. Partiremo comunque con la solita mentalità, massima attenzione e rispetto ma provare ad imporre il nostro gioco. Speriamo bene»

Le altre gare

Riano Calcio-Grifone Gialloverde

Tor Lupara- Sporting Montesacro

Real San Basilio- Sant’Angelo Romano

La classifica

Sant’Angelo Romano, Sporting Montesacro, Bf Sport, Passo Corese, Poggio Mirteto 3

Amatrice, Settebagni, Cantalice, Valle Del Peschiera, Futbol Montesacro, Nomentum 1

Athletic Soccer Accademy, Riano, Grifone Gialloverde, Real San Basilio, Tor Lupara 0



