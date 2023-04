Promozione: due derby fondamentali in chiave salvezza. Le aspettative di tecnici e giocatori

RIETI - Il campionato di Promozione si dirige verso gli ultimi metri prima del traguardo: domani in campo per la penultima giornata. Due derby delicati, sotto osservazione Bf Sport, Valle del Peschiera e Passo Corese. Amatrice già in Eccellenza, Cantalice e Poggio Mirteto salivi optano per un ampio turnover.

Bf Sport- Poggio Mirteto (ore 15, arbitro Tamburro di Tivoli, andata 2-1)

La Bf Sport cerca punti per una ormai difficilissima salvezza diretta, i mirtensi sono il primo ostacolo da superare. Tre punti per sognare o per un playout più agevole.

Leonardo Grillo, difensore centrale della Bf Sport

«Noi proveremo a fare sei punti nelle ultime due gare che rimangono anche se non sono partite facili. Noi dobbiamo dare il massimo anche se siamo realisti, i playout sono ad un passo ma noi vogliamo rimanere in Promozione».

Valerio Luciani, portiere del Poggio Mirteto

«Sicuramente per noi è una partita tranquilla visto che la salvezza è raggiunta. Noi giocheremo come se fossero delle finali anche se loro hanno più motivazioni di noi avendo bisogno di punti».

Raffaele Battisti, tecnico della Bf Sport

«Affrontiamo una squadra già salva e proiettata per la prossima stagione. Dal mio punto di vista sono ridotte all’osso le speranze per la salvezza diretta. Cercheremo comunque di portare a casa più punti possibili in queste ultime partite. Ho parlato di questo anche con i ragazzi, con loro devo essere sincero e leale. Noi possiamo buttarci giù, bisogna alzare la testa e fare le prestazioni che abbiamo fatto fino ad ora. Non era la partita di San Basilio che dovevamo vincere ma altre. Ora non dobbiamo perdere la speranza».

Alessandro Pieroncini, ds del Poggio Mirteto

«Sara una partita particolare. Noi non abbiamo nulla da chiedere a questo campionato se non altro di chiudere in bellezza. Loro sicuramente giocheranno con una voglia diversa dalla nostra, si trovano in una situazione molto delicata. Non sarà una partita di fine stagione. Noi per rispetto del campionato faremo la nostra partita».

Valle del Peschiera-Passo Corese (ore 15, arbitro Corona di Roma 1, andata 0-2)

Al Gentile di Grotti va in scena il match più importante della penultima giornata. Tre punti valgono oro per entrambe le formazioni. Il Valle del Peschiera per un play più agevole, il Passo Corese per non spegnere la luce. I padroni di casa hanno dalla loro due disuse tre, una sconfitta dei sabini costerebbe la loro matematica retrocessione.

Simone Natali, portiere del Vdp

«È la partita più importante dell’anno, dobbiamo vincere. Nessuno si aspettava una stagione così difficile, siamo arrivati a questo punto con l’acqua alla gola. Non siamo la squadra che deve retrocedere e domenica dobbiamo dimostrarlo. Noi stiamo bene, ce la stiamo mettendo tutta. Dispiacerebbe tanto lasciare questa categoria».

Andrea Loreti, centrocampista del Passo Corese

«Domani è una partita fondamentale, ce la giocheremo con tutte le nostre forze come abbiamo fatto fino ad oggi. Devo fare i complimenti alla squadra comunque vada perché sono stati formidabili contro ogni difficoltà».

Lorenzo Pezzotti, tecnico del Vdp

«La partita di domani è importante, soprattutto perché non possiamo sbagliare. L’abbiamo preparata abbastanza bene, come tutte le altre. Siamo sereni, siamo consapevoli dei nostri limiti. Spero che i ragazzi si divertano. Anche contro l’Amatrice abbiamo messo del nostro, sono fiero di loro. Entrambe le squadre lotteranno a tutto campo».

Claudio Gerini, tecnico del Passo Corese

«Non credevamo di arrivare a due giornate dal termine e poter dire la nostra. Ci giochiamo una buona fetta di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Giochiamo contro una squadra che ci darà filo da torcere, contro un amico che conosco molto bene e stimo tantissimo. Sarà una partita difficile e noi dobbiamo per forza vincere. Noi cercheremo di fare la nostra gara. Abbiamo preparato la gara in maniera serena».

Athletic Soccer Academy-Amatrice (ore 15, arbitro Forte di Albano Laziale, andata 3-0)

L’Amatrice già in Eccellenza pensa a far crescere i più giovani sempre onorando il campionato. Mister Angelone ha in mente altri obiettivi.

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice

«C’è grande soddisfazione ed entusiasmo ma ci siamo allenati molto bene. Onoreremo il campionato fino alla fine. Sicuramente scenderanno in campo i ragazzi che hanno trovato meno spazio e qualche ragazzo della juniores che debutterà nel campionato. Ci siamo ripromessi di terminare il campionato con i numeri che abbiamo adesso, miglior attacco e miglior difesa. Vogliamo anche che il capocannoniere vesta Amatrice».

Cantalice-Sporting Montesacro (ore 11, arbitro De Marco di Tivoli, andata 2-2)

Il Cantalice non può chiedere più del quinto posto ma deve tenere a bada le concorrenti più in basso come lo Sporting Montesacro distante cinque lunghezze.

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

«Sarà una gara di fine stagione. Affrontiamo una squadra che matematicamente può ancora raggiungerci e questa dovrà essere la nostra motivazione per cercare la vittoria. È chiaro che cercheremo di dare spazio a qualche giovane che ha giocato di meno».

Le altre gare

Futbol Montesacro-Sant’Angelo Romano

Riano-Real San Basilio

Settebagni-Grifone Gialloverde

Tor Lupara-Nomentum

La classifica

Amatrice 64

Sant’Angelo Romano 57

Settebagni 53

Real San Basilio 51

Cantalice 44

Nomentum, Sporting Montesacro e Riano 39

Poggio Mirteto 38

Futbol Montesacro 35

Athletic Soccer Academy 34

Bf Sport 29

Tor lupara 27

Grifone Gialloverde 25

Valle del Peschiera 24

Passo Corese 20