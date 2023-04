Promozione: Amatrice potrebbe festeggiare già domani il salto in Eccellenza. Derby Passo Corese-Cantalice

RIETI - Il campionato di Promozione entra nelle battute finali. La dodicesima giornata potrebbe regalare i primi verdetti: l’Amatrice è ad un passo dall'Eccellenza e domani potrebbe già festeggiare . Occhi puntati sul derby e sulla zona calda della classifica.

Sporting Montesacro-Amatrice (ore 11, arbitro La Posta di Frosinone, andata 2-1)

L’Amatrice ha la sua prima possibilità per volare in Eccellenza. Il +9 sul Sant’Angelo Romano e il momentaneo +10 sul Settebagni consente ai rossoblù di avere il primo match point.

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice

«Siamo consapevoli di avere un buon margine sulle inseguitrici ma allo stesso tempo sappiamo che dobbiamo affrontare ogni partita con lo spirito giusto, soprattutto quella di domenica. La mentalità deve essere quella di una squadra determinata e concentrata».

Passo Corese - Cantalice (ore 11, arbitro Rizzo di Ciampino, 3-0)

Al di Tommaso, il Passo Corese, fanalino di coda del girone va alla ricerca dei punti necessari per disputare i playout. Di fronte trova il Cantalice con poche motivazioni data la tranquilla posizione di classifica.

Francesco Manna, difensore del Passo Corese

«Ci aspetta una partita difficile contro una delle migliori squadre del girone allenata da uno dei migliori tecnici in circolazione. Noi abbiamo solo un risultato disponibile quindi cercheremo in tutti i modi di portare i tre punti a casa che per noi sarebbero fondamentali. L’atteggiamento che abbiamo avuto con il Nomentum in casa mi fa ben sperare, lo spirito deve essere lo stesso».

Simone Pezzotti, attaccante del Cantalice

«Sarà una partita difficile perché abbiamo stimoli diversi. Il Passo Corese sta ricercando la salvezza e gioca in casa. Noi vogliamo dare continuità. Probabilmente i nostri stimoli sono meno importanti ma la società del Cantalice insieme a noi giocatori, staff e allenatori sa che dobbiamo vincere ogni partita».

Claudio Gerini, tecnico del Passo Corese

«Affrontiamo una partita difficile contro un avversario di livello superiore. Noi dobbiamo sfruttare il fattore casa. L’abbiamo preparata bene come abbiamo fatto nelle ultime gare. Abbiamo un paio di assenze però i ragazzi delle juniores sono molto volenterosi. Per noi fondamentale è vincere, daremo del nostro meglio».

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

«Affronteremo questa gara come tutte le altre. È chiaro che il Passo Corese ha motivazioni diverse dalle nostre. Noi stiamo bene, stiamo tranquilli e andremo a giocare la nostra partita cercando di onorarla nel migliore dei modi».

Settebagni-Poggio Mirteto (ore 15, arbitro Sisti di Viterbo, andata 0-3)

Il Poggio Mirteto dove aver vinto il ricorso contro lo Sporting Montesacro e aver agguantato i tre punti persi nella medesima gara contro i romani, ora affronta l’ostico Settebagni che in casa non ha perso una partita.

Antonio Domenici, tecnico del Poggio Mirteto

«Dopo il verdetto del Giudice che ci ha assegnato i 3 punti con lo Sporting, la nostra classifica si è definitivamente stabilizzata, motivo per cui con grande serenità affronteremo le ultime 4 gare! Di certo metteremo dentro le partite tutto ciò che abbiamo, le affronteremo con fame e determinazione, quelle componenti che troppo spesso quest’anno sono mancate. Il tempo dei bilanci arriverà, ora testa solo a Settebagni: credo sia l’unica squadra che in casa non ha mai perso e vogliamo regalarci una grossa soddisfazione».

Bf Sport-Riano (ore 15, arbitro Balistreri di Ciampino, andata 2-0)

Al Gudini la Bf Sport deve giocare una delle partite più complicate della stagione. Contro il Riano è il match da dentro o fuori. Una vittoria consentirebbe ai gialloneri una boccata di ossigeno per questo finale di stagione.

Raffaele Battisti, tecnico della Bf Sport

«Partita difficile, loro sono in ottima forma. Sono una buona squadra e in salute, hanno il capocannoniere del girone, un match molto ostico. Noi dobbiamo buttare alle spalle il derby contro il Cantalice, lo abbiamo digerito e ci siamo goduta la pausa. Dobbiamo giocare questo mese guardano il bicchiere mezzo pieno, non vogliamo buttare quanto di buono fatto fino ad oggi».

Valle del Peschiera- Nomentum (ore 16:30, arbitro Tamburro di Tivoli, andata 2-1)

Il Valle del Peschiera, dopo il successo nello scontro diretto contro il Grifone Gialloverde arrivato in infrasettimanale per il recupero dell’undicesimo giornata, ospita il Nomentum. Serve vincere per mantenere alto il morale in questo finale di stagione.

Lorenzo Pezzotti, tecnico del Valle del Peschiera

«Ai ragazzi ho cercato di dare un organizzazione mentale. Sono stato molto contento della gara contro il Grifone anche se c’è da migliorare. Sicuramente c’è fiducia. La mia preoccupazione è sempre quella di portare la squadra ad un livello mentale più alto, più propositivo. Niente ci è dovuto e domani dobbiamo scendere in campo con la testa».

Le altre gare

Futbol Montesacro-Real San Basilio

Tor Lupara-Sant’Angelo Romano

Athletic Soccer Accademy -Grifone Gialloverde

La classifica

Amatrice 60

Sant’Angelo Romano 51

Settebagni 50

Real San Basilio 48

Cantalice 41

Sporting Montesacro e Nomentum 38

Poggio Mirteto 34

Riano 33

Futbol Montesacro 31

Athletic Soccer Accademy 30

Tor Lupara 27

Bf Sport 26

Grifone Gialloverde 22

Valle del Peschiera 21

Passo Corese 17