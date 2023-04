Promozione: spiccano i derby Amatrice-Passo Corese e Cantalice-Bf Sport. Le aspettative dei protagonisti

RIETI - Turno infrasettimanale per il campionato di Promozione: domani, 5 aprile, alle 16 in campo tutte le reatine per l’undicesima giornata di ritorno prima della sosta Pasquale. Occhi puntati sui due derby di giornata mentre Poggio Mirteto e Valle del Peschiera, impegnate in sfide delicate, non possono commettere passi falsi.



Amatrice-Passo Corese (ore 16, arbitro Fumi di Ciampino, andata 0-3)



Al Tilesi, l’Amatrice, prima della classe a +7 sul Settebagni secondo, sfida il Passo Corese, fanalino di coda del girone B di Promozione a -1 dai playout. Entrambe le formazioni arrivano da risultati importanti. I padroni di casa dalla vittoria nel derby contro il Cantalice (1-0) mentre gli ospiti dal successo contro il Nomentum (3-1).



Manuel Cavallari, attaccante dell’Amatrice

«Sarà una partita complicata. Il Passo Corese arriva da due vittorie consecutive e faranno di tutto per strappare i tre punti. Noi domenica contro il Cantalice abbiamo speso tante energie ma abbia una rosa amplia. Dobbiamo centrare la vittoria e passare una Pasqua serena in vista delle ultime quattro gare di stagione per centrare il nostro obiettivo».



Ciro Mocerino, attaccante del Passo Corese

«Partita difficilissima, andremo in casa della capolista che ha un organico molto importante in tutti i reparti. È una corazzata creata per vincere. Noi veniamo da due vittorie, stiamo bene fisicamente e mentalmente e andremo sul campo dell’Amatrice per cercare di strappare qualche punto. Sicuramente essendo infrasettimanale avremo più di qualche assente».



Vincenzo Angelo, tecnico dell’Amatrice

«E' un testacoda, ma non sarà facile, anzi, bisognerà scendere in campo la giusta umiltà perché affrontiamo una squadra che arriva da un buon momento con due vittorie consecutive. In Questa parte di campionato le partite sono tutte difficili, aldilà dell’avversario. Serve mettere in campo attenzione e intensità. Da parte nostra c’è entusiasmo, autostima. È una partita che non dobbiamo sbagliare».



Claudio Gerini, tecnico del Passo Corese

«Loro sono una corazzata costruita per vincere, noi stiamo uscendo solo ora da un periodo difficile. È una squadra composta da giocatori importanti che hanno fatto anche categorie superiori. Purtroppo in infrasettimanale saremo rimaneggiati ma noi faremo come sempre la nostra partita, rispettando il campionato e cercando di metterli in difficoltà».



Cantalice-Bf Sport (ore 16, arbitro Cardarelli di Roma 2, andata 0-2)

Al Ramacogi torna il Cantalice nel derby contro la Bf Sport. Per i padroni di casa è il secondo derby consecutivo dopo il ko arrivato in casa della capolista Amatrice. Poche motivazioni per i biancorossi, i playoff non ci sono e la salvezza matematica è forse distante pochi punti. Tante le motivazioni in casa giallonera dopo il ko contro il Futbol Montesacro (1-0) nello scontro diretto per la salvezza.



Marco Massimi, terzino del Cantalice



«E' un derby e tutti sanno quanto è bello giocarlo. Noi arriviamo da una sconfitta contro l’Amatrice in cui nonostante una buona prestazione non siamo riusciti a portare a casa nemmeno un punto. Con la partita di domani vogliamo raccogliere i tre punti perché non arrivano da tre domeniche. Loro vogliono vincere per uscire dalla zona calda. Spero ci sia spettacolo in campo».



Gianmarco Cardini, terzino della Bf Sport

«Affronteremo una squadra che gioca a calcio con giocatori forti ed esperti. Conosco bene loro e il mister e so come prepareranno la partita dal punto di vista mentale. Noi non dobbiamo avere paura, il derby è una partita a sé e le motivazioni avranno la meglio. Nonostante la sconfitta a Montesacro arriviamo alla partita pronti per riscattarci. Spero sia una bella gara».



Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

«La Bf Sport è una squadra che si trova in un buono stato di forma. Sarà un derby e come tale va affrontato. È chiaro che loro avranno più motivazioni delle nostre ma ho detto ai ragazzi che le partite vanno tutte onorate».



Raffaele Battisti, tecnico della Bf Sport

«Affrontiamo la partita di Cantalice come tutte le altre. Loro hanno meno motivazioni di noi ma è pur sempre un derby e loro conoscendoli non vorranno fare brutta figura, non ci regalerà niente nessuno. Spero che sia una bella giornata di sport. Voglio che i ragazzi si buttino alle spalle la sconfitta rimediata domenica e arrivata allo scadere e che ha abbassato il morale. Purtroppo, il calcio è questo, abbiamo subito l’opportunità di rifarci. Affrontiamo una squadra importante, Simone conosce bene la categoria. Noi non dobbiamo mollare fino alla fine».



Poggio Mirteto-Tor Lupara (ore 16, arbitro Milocco di Viterbo, andata 1-0)

Il tour de force del Poggio Mirteto termina con la sfida contro il Tor Lupara. Quattro gare in dieci giorni per i mirtensi ma le ultime due hanno portato due sconfitte.



Antonio Domenici, tecnico del Poggio Mirteto

«Dopo due sconfitte abbiamo in testa solo una cosa: vincere! Domani vinceremo contro tutto e tutti».



Grifone Gialloverde-Valle del Peschiera (ore 16, arbitro Conte di Albano Laziale, andata 0-1)

Il Valle del Peschiera ha nelle sue mani l’opportunità per crederci ancora. I reatini sono ospiti del Grifone per lo scontro diretto nelle zone calde della classifica.



Sergio D’Aquilio, ds del Vdp

«Dopo la bella prestazioni contro il Sant’Angelo Romano vogliamo ripeterci. Mi aspetto una prestazione sulla falsa riga di domenica. Dobbiamo giocarla con quell’intensità e quella compattezza e sono sicuro che riusciremo a oltrepassare l’ostacolo. Sicuramente avremo qualche defezione dovuta dal turno infrasettimanale».



Le altre gare (XI di ritorno)

Nomentum-Sporting Montesacro

Sant’Angelo Romano-Athletic Soccer Academy

Riano-Futbol Montesacro

Real San Basilio-Settebagni



La classifica

Amatrice 57

Settebagni 50

Sant’Angelo Romano 48

Real San Basilio 45

Sporting Montesacro e Cantalice 38

Nomentum 35

Poggio Mirteto 33

Riano 32

Athletic Soccer Accademy e Futbol Montesacro 30

Tor Lupara e Bf Sport 26

Grifone Gialloverde 22

Valle del Peschiera 18

Passo Corese 17