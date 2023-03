Promozione: spicca il derby Poggio Mirteto-Valle del Peschiera, Amatrice a Capena. Le parole dei protagonisti

RIETI - Nona giornata di ritorno in Promozione: sfide col il fiato sul collo. A Poggio Nativo clima derby, Amatrice vuole rimanere in vetta, la Bf Sport cerca di facilitargli il compito nel match contro il Settebagni. Il Cantalice torna a casa. Il Passo Corese ha l’opportunità più ghiotta della stagione.

Poggio Mirteto- Valle del Peschiera (ore 11, arbitro Roncaioli di Roma 1, andata 2-1)

Clima derby al comunale di Poggio Nativo. Tre punti pesantissimi in palio per entrambe le formazioni. Entrambe le compagini arrivano da un periodo non troppo prolifico, specie il Vdp che in settimana ha cambiato guida tecnica.

Mirko Luciani, Poggio Mirteto

«Come tutte le partite sarà una sfida difficilissima. Loro sono una squadra ostica. Lo abbiamo visto durante la gara di andata dove nonostante abbiamo fatto una buona partita non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Questa volta giochiamo in casa e non possiamo permetterci di non raccogliere punti. Sarà una partita delicata».

Jacopo di Lorenzo, Valle del Peschiera

«Siamo dispiaciuti per il cambio di allenatore, ma il calcio è anche questo. Andiamo ad affrontare una squadra in una situazione molto diversa dalla nostra e ben attrezzata. È ancora tutto aperto e ci sono molti punti in palio, il nostro obiettivo resta sempre la salvezza e continueremo a lottare fino alla fine per raggiungerla».

Antonio Domenici, tecnico del Poggio Mirteto

«È una partita complessa, veniamo da una settimana anomala per via di quanto accaduto a Montesacro dove abbiamo fatto una partita dai due volti: un primo tempo da squadra solida e tosta, un secondo tempo da squadra molle e confusionaria. Adesso il derby, l’ennesimo di stagione, contro il Valle Del Peschiera, sicuramente rinvigorito dal cambio di allenatore. Loro sono ad una delle ultime possibilità per il treno salvezza e ci daranno filo da torcere sicuramente, ma noi non abbiamo altra scelta che i tre punti.Sono certo che i ragazzi faranno una gara superba e che sarà difficile per noi ma anche per loro».

Andrea Latini, presidente del Vdp

«Andiamo a giocare contro il Poggio Mirteto con la consapevolezza che i ragazzi si sono allenati bene nonostante il cambio alla guida tecnica. Ci siamo allenati bene e siamo pronti ma sappiamo che affronteremo una grande squadra».

Nomentum- Amatrice (ore 11, arbitro Cifra di Latina, andata 1-1)

A Capena il Nomentum gioca la sua seconda gara consecutiva in casa, la sua seconda consecutiva con una reatina (dopo Cantalice nella sfida della passata uscita). L’Amatrice, in vetta al girone, sta bene e con tutti gli effettivi cerca il successo.

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice

«Incontriamo un avversario ostico e ben allenato che deve raggiungere ancora dei punti per l’obiettivo di stagione. Noi dal canto nostro ci stiamo allenando bene, il clima è sereno e ogni settimana non vediamo l’ora di giocare la domenica per raggiungere il nostro obiettivo. Quello che domani non dovrà mancare l’umiltà, il sacrificio, l’attenzione. Dobbiamo approcciare bene la gara».

Cantalice-Futbol Montesacro (ore 11, arbitro Martinoli di Ostia Lido, andata 0-2)

I biancorossi tornano al Ramacogi per sfidare il Futbol incastrato nella zona play out del girone. I reatini dopo il pari amaro nella sfida contro il Nomentum vogliono vincere per entrare nelle famose cinque del girone, un passo che si attende da almeno tre gare.

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

«Sarà una partita dove dobbiamo assolutamente vincere, non sarà facile, ma i ragazzi sanno che dovranno dare il massimo se vogliamo risalire nelle prime posizioni».

Bf Sport-Settebagni (ore 15, arbitro Baciu di Tivoli, andata 0-2)

I gialloneri al Gudini attendono il Settebagni. Sfida vitale per le due formazioni in campo. I reatini cercano punti per raggiungere la salvezza diretta, i romani per continuare a lottarsi il primo posto con l’Amatrice.

Raffaele Battisti, tecnico della Bf Sport

«La partita di domani sarà molto difficile, loro tentano ancora di rimanere agganciati all’ Amatrice. Come si è osservato una vittoria o una sconfitta possono determinare ogni tassello del cammino sia per noi che per loro. Noi proveremo in tutti i modi a portare a casa un risultato positivo. Conosco il Settebagni, l’ho osservata più volte, sono una squadra che gioca bene e sa che cosa vuole. L’importante è che i ragazzi affrontino la partita con la massima serenità, la massima voglia, la massima attenzione, come stiamo facendo negli ultimi mesi».

Grifone Gialloverde-Passo Corese (ore 15, arbitro Socea di Aprilia, andata 4-0)

I sabini hanno in mano la sfida più importante della stagione. I tre punti potrebbero riaprire le speranze in questo finale di stagione.

Claudio Gerini, tecnico del Passo Corese

«Sicuramente non dobbiamo perdere, giochiamo contro una squadra che è a pochi passi da noi e vincere significherebbe riaprire qualcosa in fondo alla classifica. Loro comunque in casa sono una squadra ostica, noi l’abbiamo preparata al meglio, rientrerà qualcuno, avrò qualche novità nella formazione. Cercheremo di dare il massimo».

Le altre gare

Sant’Angelo Romano-Sporting Montesacro

Riano-Tor Lupara

Real San Basilio-Athletic Soccer Academy

La classifica

Amatrice 51

Settebagni 49

Sant’Angelo Romano 44

Real San Basilio 39

Sporting Montesacro e Cantalice 37

Nomentum* 32

Poggio Mirteto* 30

Riano 28

Athletic Soccer Academy 27

Tor Lupara, Futbol Montesacro e Bf Sport 26

Grifoni Gialloverde 19

Valle Del Peschiera 18

Passo Corese 11

(*una gara in meno)