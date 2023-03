Derby Poggio Mirteto-Passo Corese, tenta il colpo Amatrice che chiede aiuto a Cantalice per la vetta. Le aspettative

RIETI - Reatine ai blocchi di partenza per la settima giornata di ritorno in Promozione. Al comunale di Poggio Nativo il derby tutto sabino fra Poggio Mirteto e Passo Corese. Importanti sfide di alta classifica per Amatrice e Cantalice, Bf Sport e Valle del Peschiera fanno i conti con la zona calda.

Poggio Mirteto-Passo Corese (ore 11, arbitro Muto di Roma 1, andata 0-1)

Non è mai un semplice derby quello fra biancorossi e bianconeri. Entrambi arrivano da un periodo poco proficuo in termini di risultati. I mirtensi non vincono da un mese, nella vittoria con il Cantalice. Il Passo Corese fa i conti con la difficile situazione di classifica.

Diego Galletti, giocatore del Poggio Mirteto

«Ci aspettiamo una partita combattuta. Come tutti i derby non sarà facile per nessuno, sicuramente loro verranno a casa nostra con tante motivazioni dopo il pareggio con il Real San Basilio. All’andata abbiamo trovato una squadra che si è chiusa bene e ha provato a ripartire e credo che la partita di domani potrebbe essere simile. Anche questa volta spero che finisca come all’andata, con la nostra vittoria, proveremo fino alla fine a portare i tre punti a casa».

Ciro Mocerino, giocatore del Passo Corese

«Domani ci aspetta uno scontro con una squadra molto preparata e con un ottimo organico, guidata da un grande Mister. Mi aspetto una battaglia su ogni palla. Noi ci siamo allenati molto bene durante la settimana e ad alta intensità. Domani andremo lì con la cattiveria giusta per cercare di riportare il massimo possibile a casa».

Antonio Domenici, tecnico del Poggio Mirteto

«Veniamo da una partita ottimamente giocata ad Amatrice nella quale abbiamo raccolto zero punti pur avendo dato filo da torcere alla squadra di casa in una partita dove si è visto bene il valore oggettivo delle due squadre, sia a livello di singoli che di collettivo! Ma ci sta, è un anno ormai che forse raccogliamo meno di ciò che meritiamo e, tutto sommato, non possiamo solo pensare alle vicende esterne, come Amatrice che nascondeva i palloni il secondo tempo, ma dobbiamo chiederci cosa non ci stiamo mettendo noi e soprattutto dobbiamo vivere questi ultimi 2 mesi di campionato al massimo delle nostre potenzialità. A cominciare dal derby di domenica, quello che per Poggio Mirteto è il più sentito ed il più importante da vincere: troveremo una squadra all’ultima spiaggia per la salvezza e perciò sappiamo non sarà facile! Ma loro troveranno una squadra avvelenata e che vuole fare i 3 punti in modo molto convinto! Sarà una bella sfida”.

Claudio Gerini, tecnico del Passo Corese

«Una partita sicuramente difficile, contro una squadra che deve fare punti , quindi sicuramente ci sarà da soffrire. Noi comunque cercheremo di fare del nostro meglio e prepareremo la partita nel miglior modo possibile».

Sant’Angelo Romano - Amatrice (ore 11, arbitro Burattini di Roma 1, andata 2-2)

Sfida ad altissima quota fra Sant’Angelo Romano e Amatrice. Seconda contro terza e 4 punti separano le due formazioni. Marco Pezzotti assente perché squalificato.

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice

«Sarà sicuramente una partita difficile come tutte le altre ma guardando la classifica questa ha un’importanza maggiore. È una gara importante sia per noi che per loro. La nostra vittoria ci consentirebbe di rimanere agganciati al Settebagni o addirittura sorpassarlo e allontanarci dalla terza posizione. Una loro vittoria gli consentirebbe di avvicinarsi a noi. Abbiamo recuperato qualche infortunato».

Cantalice- Settebagni (ore 11, arbitro Stavagna di Viterbo, andata 0-0)

Al Ramacogi tutto pronto per ospitare la capolista Settebagni. Il Cantalice si esprime al meglio contro le migliori della classe e i ragazzi di mister Patacchiola metteranno sicuramente il massimo per arginare la compagine romana.

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

«È una gara in cui non mancano le motivazioni. Saranno sicuramente altissime. Ho chiesto ai miei ragazzi una prestazione di livello, sappiamo che non sarà facile ma le partite come questa vanno giocate e onorate. Massimo rispetto dell’avversario senza paura e con la consapevolezza che siamo un grande gruppo».

Bf Sport- Athletic Soccer Academy (ore 15, arbitro Fabrizi di Ostia Lido, andata 4-1)

La Bf Sport affronta una squadra che ad inizio anno ha eliminato i reatini dalla Coppa e ha vinto anche la gara di andata. Ora è scontro di bassa classifica. Chi vince può allontanarsi ancor di più dalle zone calde del girone.

Raffaele Battisti, tecnico Bf Sport

«Dobbiamo affrontare la gara con personalità e voglia. Affrontiamo una squadra che ci ha battuto all’andata e ci ha eliminato dalla Coppa. È una squadra che prova a giocare a calcio. È uno scontro diretto. Noi dobbiamo proseguire il nostro percorso. Non possiamo perdere, o un pareggio e una vittoria per proseguire la scalata. I ragazzi la stanno vivendo abbastanza bene».

Riano - Valle del Peschiera (ore 11, arbitro Cavasso di Aprilia, andata 0-1)

Altro scontro utile per uscire dalla zona a calda del girone per il Valle del Peschiera. I tre punti sono fondamentali per mantenere la luce della salvezza diretta.

Antonio Pezzotti, tecnico Vdp

«Andrò sul campo del Riano con qualche scelta in meno viste le squalifiche. Non sarà una gara facile, loro metteranno il massimo, noi cercheremo di controbattere. Le nostre prestazioni sono sempre di livello ma serve sfruttare al massimo le occasioni».

Le altre gare

Grifone Gialloverde-Nomentum

Futbol Montesacro-Tor Lupara

Real San Basilio-Sporting Montesacro

La classifica

Settebagni 46

Amatrice 45

Sant’Angelo Romano 41

Sporting Montesacro 36

Real San Basilio 35

Cantalice 33

Nomentum 28

Poggio Mirteto 27

Tor lupara e Bf Sport 25

Athletic Soccer Accademy 24

Futbol Montesacro 23

Riano 22

Grifone Gialloverde 19

Valle del Peschiera 18

Passo Corese 11