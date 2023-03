Promozione: spiccano i derby Vdp-Bf Sport e Amatrice-Poggio Mirteto. Le aspettative di tecnici e giocatori

RIETI - Si accendono le luci sulla sesta giornata di ritorno in Promozione. In primo piano due derby ricchi di emozioni. Cantalice e Passo Corese affrontano le romane.

Amatrice-Poggio Mirteto (ore 15, arbitro Strainu di Albano Laziale, andata 0-3)

Derby della lunghissima distanza. Amatrice al Tilesi non può perdere, il Settebagni non sembra avere intenzione di cedere la presa alla vetta del girone. Il Poggio Mirteto dopo il rinvio della gara contro il Nomentum, torna in campo con forti motivazioni.

Simone Colangeli, attaccante dell’Amatrice

«Sarà sicuramente una partita difficile come tutti i derby. Il loro allenatore ci conosce molto bene e cercherà sicuramente di limitarci ma noi non possiamo commettere passi falsi. Per noi sono tutti i finali che dobbiamo vincere per rimanere agganciati al Settebagni. Il ritorno al Tilesi sta portando i suoi frutti, ci stiamo allenando molto bene».

Valerio del Vecchio, attaccante del Poggio Mirteto

«Affrontiamo la squadra più attrezzata del campionato senza nulla togliere al Settebagni. Questa settimana abbiamo lavorato molto bene il mister ci ha caricato e motivato come solo lui sa fare. Andiamo ad amatrice con la consapevolezza che possiamo fare la nostra partita e cercare di conquistare i tre punti. A noi piace rovinare le feste».

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice

«Domani sarà un’altra gara da giocare come le altre. Serve l’atteggiamento giusto, dobbiamo entrare in campo determinati cercando di prendere le redini del gioco. È importante dare continuità ai nostri risultati per rimanere in alto alla classifica e giocarci il primo posto fino alla fine. Dobbiamo dare valore alla vittoria arrivata sul difficile campo del San Basilio. Affrontiamo una squadra ostica importante fisicamente serve una prestazione di livello per vincere».

Alessandro Pieroncini, ds Poggio Mirteto

«In settimana abbiamo lavorato bene. Sappiamo benissimo di affrontare una delle squadre più forti del girone ma come ho detto ai ragazzi, queste sono le partite che ci spingono a giocare a calcio e non servono motivazioni perché vengono da sé. Noi abbiamo una situazione di classifica tranquilla, loro avranno sicuramente più motivazioni ma noi andremo ad Amatrice per cercare di fare risultato. Dai ragazzi mi aspetto una prestazione con la P maiuscola».

Valle del Peschiera-Bf Sport (ore 15, arbitro Pasquale di Ostia Lido, andata 1-1)

Derby che vale tantissimo per le zone calde della classifica. La Bf Sport può allungare e allontanarsi. Il Vdp può risollevare il finale di stagione. Si giocherà a Santa Rufina per la prima volta in stagione. La società Valle Del Peschiera ha scelto questo terreno di gioco perché ritenuto in condizioni migliori rispetto al Gentile di Grotti. Tanti gli ex, fra tutto Severoni e Colantoni.

Leonardo Severoni, centrocampista del Vdp

«Sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre. La soluzione migliore è affrontarli con la giusta attenzione e concentrazione, cercando di essere equilibrati. Ci siamo allenati bene e siamo pronti a dare tutto sul campo».

Matteo Colantoni, centrocampista della Bf Sport

«Per me è la prima volta in cui affronto la mia ex squadra. I nostri percorsi si sono separati dopo una grandissima stagione. Ora sto bene so di poter far bene. Giochiamo su un campo difficile che conosco molto bene. Se segnassi? Esulterò».

Antonio Pezzotti, Tecnico Vdp

«È una partita difficilissima e molto importante per noi. Abbiamo scelto Santa Rufina perché è un campo più grande rispetto a quello di Grotti e perché si gioca meglio rispetto a quest’ultimo. Deve essere sicuramente un punto a nostro favore dato il fatto che ci alleniamo sempre in questo campo. Poi il campo dire la verità”.

Raffaele Battisti, tecnico Bf Sport

«Tutti i derby hanno una storia se, non guardano la classifica. Conosco Tonino ha preparato sicuramente la partita sull’intensità. Sappiamo che giochiamo sul campo difficile ma ci siamo allenati anche noi su un campo di terra battuta. I ragazzi la stanno vivendo abbastanza bene sempre con grande serenità. Serve passione, determinazione. È una gara che ci può fare allungare o tornare lì sotto. I ragazzi si devono divertire come stanno facendo delle ultime partite».

Grifone Gialloverde-Cantalice (ore 15, arbitro Marchetti di Ciampino, andata 2-1)

Il Cantalice ha opportunità di salire ancora più in alto. La posizione in classifica del Grifone non deve far prendere sottogamba la gara da parte dei reatini.

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

«Loro ci hanno messo in difficoltà in casa nostra. Non sarà una gara facile ma noi vogliamo dare continuità al nostro momento positivo e per farlo bisognerà affrontare la partita con la massima concentrazione».

Passo Corese-Real San Basilio (ore 11, arbitro Stramazzo di Latina, andata 3-1)

I bianconeri aspettano al di Tommaso la corazzata del Real San Basilio che arriva da una brutta sconfitta con l’Amatrice. Anche i bianconeri arrivano da una brutta sconfitta e da un momento negativo dovuto anche a sfortuna che sta aggravando la posizione di classifica. Serve una grande prestazione.

Claudio Gerini, tecnico del Passo Corese

«Mi aspetto una buona prestazione da parte nostra. In settimana ci siamo allenati bene ma non ho voluto caricare troppo i ragazzi. Serve sicuramente più tranquillità. Ci saranno sicuramente delle defezioni ma non devono essere degli alibi. Ciò che deve fare la differenza è la nostra mentalità. Abbiamo le nostre carte da giocare, non sono tantissime, ma dobbiamo sfruttarle al meglio. Mi aspetto una gara importante, I ragazzi devono dare il massimo e così faremo la nostra bella figura».

Le altre gare

Nomentum-Sant’Angelo Romano

Sporting Montesacro-Riano

Tor Lupara-Settebagni

Athletic Soccer Accademy- Futbol Montesacro

La classifica

Settebagni 46

Amatrice 42

Sant’Angelo Romano 38

Real San Basilio 34

Sporting Montesacro 33

Cantalice 32

Nomentum*28

Poggio Mirteto* 27

Futbol Montesacro 23

Riano, Tor Lupara e Bf Sport 22

Athletic Soccer Accademy 21

Grifone Gialloverde e Valle del Peschiera 18

Passo Corese 10