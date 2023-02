Promozione: spicca il derby Bf Sport-Amatrice, Cantalice e Poggio Mirteto puntano sul fattore campo. Le aspettative

RIETI - La terza giornata di ritorno in Promozione si gioca quasi tutta in mattinata ma i riflettori sono tutti puntati nel derby fra Bf Sport e Amatrice, nel pomeriggio al Gudini. Cantalice e Poggio Mirteto in casa, Passo Corese e Valle del Peschiera in trasferta.

Bf Sport - Amatrice (ore 15, arbitro Antonuccio di Roma 1, andata 0-2)

Il derby fra queste due formazioni non è mai una sfida banale. I gialloneri sono riusciti ad espugnare il Tilesi nella gara di andata poi percorsi diversi hanno intrapreso le due compagini: i padroni di casa non son riusciti più a vincere fino al successo arrivato in casa del Nomentum. Gli ospiti non hanno più perso fatta salva la sfida contro il Tor Lupara di tre settimane fa. L’Amatrice si trova a -2 dalla vetta, la Bf Sport dentro la zona playout ma se mettiamo sotto la lente di ingrandimento le ultime tre gare la Bf Sport ha raccolto 5 punti, l’Amatrice 4.

Angelo Brucchietti, difensore Bf Sport

«Giocare contro l’Amatrice sarà una sfida difficilissima, dovremmo dare quel qualcosa in più per strappare punti».

Andrea Pezzotti, portiere Amatrice

«Sappiamo che nessuno ci regala niente. Sarà un derby importante dove in campo ci saranno due squadre con obiettivi diversi. Credo che sarà una bella sfida».

Raffaele Battisti, tecnico Bf Sport

«Una partita che porterà l’attenzione di un buon pubblico. Loro devono rimanere in coda del Settebagni e non mollano mai di un centimetro. Noi stiamo attraversando un buon momento sotto l’aspetto delle prestazioni ma il risultato in casa del Nomentum non ci deve far stare tranquilli. È una partita importante come tutte le altre, chi sarà il migliore in campo porterà a casa i tre punti. Non bisogna giocare con l’ansia».

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice

«Una partita difficile come lo saranno tutte da qui alla fine del campionato, perché adesso che la classifica si sta delineando, tutte le squadre giocano con quella “cattiveria” necessaria a raggiungere un risultato positivo che fa muovere la classifica per poi affrontare il rush finale nel migliore dei modi. Da parte nostra ci siamo preparati come sempre nel migliore dei modi, anche se abbiamo girovagato un po’ qua e là per allenarci visto che il nostro campo è ancora ricoperto di neve. Abbiamo qualche “acciaccato” da valutare per il possibile impiego nella gara, ma questo non ci spaventa perché l’organico costruito dal nostro ds è completo e competitivo e tutti i ragazzi che ne fanno parte sono sempre pronti a dare il massimo a prescindere».

Poggio Mirteto - Sant’Angelo Romano (ore 11, arbitro Mattacola di Frosinone, andata 1-2)

Al comunale di Poggio Nativo, i mirtensi sono chiamati a fare l’impresa contro la corazzata del Sant’Angelo Romano. I romani sono a -4 dal secondo posto, il Poggio Mirteto a -3 dal quarto. Una sfida che segnerà sicuramente una buona fetta del percorso delle avversarie.

Antonio Domenici, tecnico del Poggio Mirteto

«Dopo la sofferta e bella vittoria contro Cantalice, ci aspetta un altro scoglio duro da superare : Sant’Angelo, anche e soprattutto dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, avrà fame di Eccellenza e potrà oramai raggiungerla solo attraverso il campionato. Così a mente mi sembra che abbia gli scontri diretti con Settebagni, Amatrice e Sporting tutti in casa e, se vuole arrivare a quelli in piega corsa, non può perdere terreno in alcun modo. Per di più, domenica tra derby e scontri al vertice, per loro sarà un’occasione poter accorciare facendo bottino pieno contro di noi. Perciò sappiamo sarà una gara difficilissima. Ma i ragazzi hanno lavorato bene in settimana e si sono impegnati molto per poter arrivare a fare una gara importante che ci dia punti. Abbiamo diversi infortunati, ma ho una rosa profonda e sono certo che saremo all’altezza del match: ci giocheremo fino in fondo le nostre carte in questa sfida e poi, lo vedremo a fine gara, faremo i conti con il risultato».

Cantalice - Athletic Soccer Academy (ore 11, arbitro Tamburro di Tivoli, andata 1-1)

Il Cantalice torna al Ramacogi dopo i ko nel derby col Poggio Mirteto. Proprio gli ospiti hanno fermato i reatini sul pari nel match di andata. Solo due punti separano le due avversarie, non sono concessi passi falsi.

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

«I ragazzi stanno bene. Sappiamo di dover affrontare una squadra in forma ma sappiamo anche che dobbiamo conquistare tre punti i quali sono fondamentali per il nostro percorso».

Tor Lupara- Valle del Peschiera (ore 11, arbitro Milocco di Viterbo, andata 1-0)

La neopromossa va in trasferta sul campo del Tor Lupara e come nella sfida contro l’Athletic Soccer Accademy, sa ancora di scontro diretto in chiave salvezza. Non una sfida facile, i padroni di casa hanno raccolto 16 dei 19 punti in casa, solo una sconfitta tra le mura amiche. Non solo: il Tor Lupara ha dalla sua parte il bomber del girone B di Promozione, undici reti messe a segno (Ha soli 21 anni).

Antonio Pezzotti, tecnico del Vdp

«Ho qualche defezione ma faremo il possibile. Venderemo cara la pelle. La situazione non è delle migliori ma non bisogna mai mollare. Noi come sempre ce la giocheremo. Spero di portare a casa punti».

Futbol Montesacro - Passo Corese (ore 11, arbitro Marchetti di Ciampino, andata 1-4)

Altra finale per il Passo Corese che va in trasferta sul campo del Futbol. Serve fare punti o le dirette concorrenti per i play out allungano.

Claudio Gerini, tecnico del Passo Corese

«Penso sia una gara difficile dove dovremmo raddoppiare gli sforzi visto che abbiamo anche qualche defezione. Loro hanno dimostrato anche domenica scorsa il loro valore, però noi siamo in crescita, quindi come sempre cercheremo di fare la nostra gara».

Le altre gare

Riano-Nomentum

Settebagni-Sporting Montesacro

Real San Basilio-Grifone Gialloverde

La classifica

Settebagni 37

Amatrice 35

Sant’Angelo Romano 31

Sporting Montesacro 29

Real San Basilio 28

Poggio Mirteto 27

Nomentum 25

Cantalice 23

Athletic soccer Academy 21

Futbol Montesacro 20

Riano e Tor lupara 19

Bf Sport 16

Grifone Gialloverde e Valle del Peschiera 15

Passo Corese 7