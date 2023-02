Promozione: spicca il derby Poggio Mirteto-Cantalice. Campi impraticabili Vdp e Amatrice al Gudini

RIETI - La Promozione apre le porte alla seconda giornata di ritorno. Fra le sei in campo, un derby e due gare spostate al Gudini per impraticabilità dei campi di Grotti e Amatrice.

Poggio Mirteto-Cantalice (ore 11, arbitro Antoniccio di Roma1, andata 1-1)

Al comunale di Poggio Nativo derby interessante fra mirtensi e reatini. Solo un punto separa le due formazioni. I padroni di casa possono allungare, gli ospiti sorpassare.

Mirko Luciani, attaccante Poggio Mirteto

«Sarà una gara molto difficile contro una squadra che ha grande palleggio, all’andata abbiamo fatto una buona gara ed in alcuni frangenti siamo stati anche fortunati , per noi sarà una grande prova di maturità , domenica scorsa nonostante la sconfitta abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e domenica dobbiamo dar conferma di questo possibilmente portando a casa i 3 punti».



Simone Pezzotti, centrocampista Cantalice

«Mi aspetto una partita difficile non solo per il campo ma anche per gli avversari che incontreremo. Queste partite si dice che sono da 6 punti ed è vero, perché portare a casa una vittoria confermerebbe il buon periodo di stagione che stiamo passando e inoltre ci permetterebbe di avvicinarci alle zone alte della classifica. Siamo pronti per fare una buona prestazione sperando che ci porti i 3 punti».

Antonio Domenici, tecnico del Poggio Mirteto

«Giochiamo contro una squadra che copre benissimo il rettangolo di gioco. Conosco molto bene Simone Patacchiola, è un allenatore che seguo da anni. Loro sono una squadra giovane che gioca a ritmi importanti, sarà sicuramente una partita difficile. I miei ragazzi si sono allenati bene, hanno reagito dopo la sconfitta nella presidente giornata. I ragazzi sono pronti, credo che approcceremo la gara nel modo giusto».



Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

«Sara una gara difficile e impegnativa visto che il Poggio Mirteto sta attraversando un buon momento di forma. Se vogliamo puntare in alto dovremmo fare una gara perfetta e al massimo della concentrazione.Peccato che abbiamo qualche calciatore importante non al meglio della condizione per infortunio e sicuramente non potrà far parte della gara ma comunque chi sarà chiamato in causa sa che dovrà dare il massimo per non far rimpiangere gli assenti».

Amatrice-Futbol Montesacro (ore 18, arbitro Sambuchi di Tivoli, andata 2-2)

Amatrice che scende in campo al Gudini in un orario insolito, il Tilesi è ancora indisponibile causa neve.

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice



«Questa settimana, come la scorsa, è stata un po’ travagliata vista l’indisponibilità del nostro campo ancora ricoperto di neve. Siamo stati costretti a trasferisci su altre strutture per svolgere le nostre sedute d’allenamento, ma questo non ha precluso il fatto di non poterci preparare nel migliori dei modi per la gara di domenica. Gara da affrontare con il piglio giusto, da non sbagliare assolutamente, perché è nostro dovere cercare di rimanere agganciati al vertice della classifica».

Valle del Peschiera- Athletic Soccer Accademy (ore 15, arbitro De Marco di Tivoli, andata 0-1)

Match che si disputerà al Gudini per impraticabilità del cmapo di Grotti. Gara che può assomigliare ad uno scontro diretto in chiave salvezza diretta. Tre punti separano le due formazioni. I reatini non possono fare passi falsi.

Antonio Pezzotti, tecnico del Valle del Peschiera

«È una gara dove non possiamo perdere la calma. Rappresenta sicuramente una partita importante ma questo non vuol dire che con una squadra di livello superiore non si possono fare i punti. Giocare con l’ansia potrebbe essere controproducente. Dobbiamo giocare con serenità perché il nervosismo non gioca a nostro favore».

Nomentum-Bf Sport (ore 11:30, arbitro Pioli di Latina, andata 2-1)

La Bf Sport cerca punti salvezza in casa del Nomentum. A Capena mister Benigni aspetta il tecnico Raffaele Battisti.

Raffaele Battisti, tecnico della Bf Sport

«Dobbiamo avere il rispetto dei nostri avversari ma non paura. Siamo consapevoli di andare ad affrontare un’ottima squadra con delle grandi individualità. Sarà una partita difficile ma noi l’affronteremo come tutte le altre. Vogliamo mettere in difficoltà il Nomentum poi al termine della gara tireremo le somme. Se i ragazzi fanno la prestazione possiamo portare a casa qualche punto».

Passo Corese-Settebagni (ore 11, arbitro Baciu di Tivoli, andata 2-1)

La seconda giornata di ritorno presenta anche una sfida particolare. La prima della classe contro il Passo Corese fanalino di coda del girone.

Claudio Gerini, tecnico del Passo Corese

«Partita difficile sotto tutti i punti di vista. Abbiamo qualche defezione. Certamente non sono queste le partite che ci permettono di agganciare le nostre dirette concorrenti. Gli stimoli non mancano i ragazzi hanno lavorato bene e sono determinati».



Le altre gare

Grifone Gialloverde-Riano

Sant’Angelo Romano-Real San Basilio

Sporting Montesacro-Tor Lupara

La classifica

Settebagni 34

Amatrice 32

Sant’Angelo Romano e Real San Basilio 28

Sporting Montesacro 26

Nomentum 25

Poggio Mirteto 24

Cantalice 23

Futbol Montesacro 20

Tor Lupara 19

Riano e Athletic Soccer Accademy 18

Valle del Peschiera 15

Grifone Gialloverde 14

Bf Sport 13

Passo Corese 7